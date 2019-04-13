Качественная общественная среда появится в новых кварталах реновации
При проектировании кварталов реновации особое внимание было уделено созданию социально ориентированной среды. Об этом говорили накануне, 12 апреля на публичных слушаниях по проектам планировки кварталов в шести районах Москвы – Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Северное Тушино, Митино и Метрогородок. Жители обсудили предложения по размещению социальных объектов, планировку улиц и зеленых зон.
Власти начали изучать потребности жителей еще на этапе подготовки проектов, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Благодаря этому удалось оптимально рассчитать, в каких микрорайонах следует увеличить число образовательных учреждений, МФЦ или спортивных комплексов.
По ее словам, особое место в проектах реновации занимает благоустройство территорий – создание велодорожек, игровых и спортивных площадки. В новых кварталах появятся прогулочные маршруты, улучшенное освещение, проходы между домами и внутриквартальные проезды.
Важными отличиями новых кварталов от старых станут прогулочные маршруты и беспрепятственные проходы между домами, улучшенное освещение микрорайонов.
Княжевская отметила, что градостроители и впредь будут учитывать пожелания местных жителей, а также потребности районов, и, если необходимо, внесут изменения в проекты планировки, пишут "Аргументы и факты".
Напомним, что программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года. Переселение из морально устаревших и ветхих пятиэтажек коснется около миллиона москвичей. В адресный перечень программы на сегодня входят 323 стартовые площадки, на которых можно построить более четырех с половиной миллионов квадратных метров жилья. В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тысяч человек.
Московские власти ведут активный диалог с жителями по проектам планировки будущих районов. Так, 12 апреля открылась экспозиция по шести новым проектам в районах Восточное Измайлово Люблино, Бирюлево-Восточное, Бутырский и двух микрорайонов района Свиблово. Работает информационный центр и горячая линия: москвичи могут прийти или позвонить, задать интересующие их вопросы специалистам, узнать, как будет реализовываться программа реновации в их районе.
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