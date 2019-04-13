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Недвижимость

Качественная общественная среда появится в новых кварталах реновации

Фото: Агентство "Москва"
В московских кварталах реновации построят новые школы, детские сады, медицинские и спортивные объекты. Особое внимание будет уделено благоустройству территории.
прочитано 252 раза

При проектировании кварталов реновации особое внимание было уделено созданию социально ориентированной среды. Об этом говорили накануне, 12 апреля на публичных слушаниях по проектам планировки кварталов в шести районах Москвы – Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Северное Тушино, Митино и Метрогородок. Жители обсудили предложения по размещению социальных объектов, планировку улиц и зеленых зон.

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Власти начали изучать потребности жителей еще на этапе подготовки проектов, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Благодаря этому удалось оптимально рассчитать, в каких микрорайонах следует увеличить число образовательных учреждений, МФЦ или спортивных комплексов. 

По ее словам, особое место в проектах реновации занимает благоустройство территорий – создание велодорожек, игровых и спортивных площадки. В новых кварталах появятся прогулочные маршруты, улучшенное освещение, проходы между домами и внутриквартальные проезды.

Важными отличиями новых кварталов от старых станут прогулочные маршруты и беспрепятственные проходы между домами, улучшенное освещение микрорайонов.

Княжевская отметила, что градостроители и впредь будут учитывать пожелания местных жителей, а также потребности районов, и, если необходимо, внесут изменения в проекты планировки, пишут "Аргументы и факты".

Фото: Агентство "Москва"

Напомним, что программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года. Переселение из морально устаревших и ветхих пятиэтажек коснется около миллиона москвичей. В адресный перечень программы на сегодня  входят 323 стартовые площадки, на которых можно построить более четырех с половиной миллионов квадратных метров жилья. В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тысяч человек.

Московские власти ведут активный диалог с жителями по проектам планировки будущих районов. Так, 12 апреля открылась экспозиция  по шести новым проектам в районах Восточное Измайлово Люблино, Бирюлево-Восточное, Бутырский и двух микрорайонов района Свиблово. Работает информационный центр и горячая линия: москвичи могут прийти или позвонить, задать интересующие их вопросы специалистам, узнать, как будет реализовываться программа реновации в их районе.

Автор: Александр Комаров13 апреля 2019, 14:21

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