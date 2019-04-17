В Москве за несколько лет проведут капремонт 135 поликлиник

В течение пяти лет в Москве будет проведен капитальный ремонт 135 поликлиник. При этом работы не будут мешать приему пациентов.

О планах отремонтировать треть столичных клиник в ходе круглого стола по теме "Новые стандарты современной московской поликлиники и меры по повышению доступности первичной помощи во взрослых поликлиниках" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что перед городом стоит задача улучшения материальной базы поликлиник.

При этом значительная часть фонда находится в хорошем состоянии. "Но полная ревизия, которую мы провели, говорит о том, что треть из них нуждается в комплексном ремонте", – заметил столичный градоначальник.

По его словам, задача непростая, потому как это нужно делать, не прекращая прием пациентов. К этому нужно максимально хорошо подготовиться, выработать четкие технические задания, хорошие добротные проекты, максимально сжать время ремонта, сделать его в максимально короткий срок и максимально качественно", – подчеркнул Собянин.

Ремонт поликлиник Москвы будет проводиться в рамках работы по приведению их к новому стандарту. По словам градоначальника, решить эти задачи за год невозможно. "Я надеюсь, что в основном мы выйдем на новый уровень в течение ближайших трех-пяти лет", – заметил мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что руководство города будет двигаться в этом направлении как можно быстрее. "Москвичи должны видеть, что работа по улучшению амбулаторного звена, поликлинического обслуживания очень активно развивается и активно двигается", – добавил он.

Также, по словам столичного градоначальника, в ряде поликлиник города будет заменено оборудование. Ранее учреждения уже получали современные аппараты, однако с того момента прошло порядка семи-восьми лет, в связи с чем возникла потребность обновления.

"Часть оборудования надо докупить до нового стандарта, чтобы этому стандарту соответствовали и филиальная сеть, и головные клиники. Это масштабная задача на три-четыре года", – подчеркнул Сергей Собянин.

Как сообщает пресс-служба мэрии Москвы, в ближайшее время капитальный ремонт ждет 135 поликлиник города. Главным образом это касается зданий, построенных 50-70 лет назад. Уже сейчас ведется формирование зонирования учреждений, чтобы пациентам было удобно посещать врачей, в тем – комфортно их принимать.

Кроме того, разработан план дооснащения клиник необходимым оборудованием, таким как аппараты УЗИ, эндоскопическая техника, холтеры для мониторинга артериального давления, рентген-комплексы и маммографы. На этот процесс отводится пять лет.

Также в поликлиниках будут полностью обновлены инженерные системы, а для пациентов и врачей будет сформировано комфортное пространство. В зданиях будут созданы условия, необходимые для размещения медицинского оборудования, в том числе и "тяжелой техники".

Преобразятся поликлиники и внешне – фасады отремонтированных зданий будут оформлены с учетом архитектурных особенностей районов, в которых они находятся. Также программа подразумевает благоустройство территорий клиник: ландшафтный дизайн, обустройство спортивных площадок и зон отдыха, а также разделение пешеходных и транспортных зон.