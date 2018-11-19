Москвичей переселят из ветхого жилья в новые квартиры
В Кунцеве началось строительство первого дома на улице Ивана Франко по программе реконструкции. Скоро в него переедут жители аварийных домов кварталов 47 и 48, сообщила "Росбалту" пресс-служба подрядчика – группы компаний ПИК.
Там подчеркнули, что строительство дома прошло все необходимые экспертизы, а при его возведении используются щадящие технологии. Все дома в непосредственной близости оснащены маячками и датчиками для круглосуточного оперативного контроля.
Деревья и кустарники вокруг стройки не пострадают, обещает застройщик. Кроме того, группа компаний ПИК предусмотрела компенсационное озеленение: запланирована высадка как минимум 350 крупных деревьев.
Несмотря на то, что некоторые столичные активисты выступают против строительства, в субботу, 17 ноября в Кунцеве собрались на митинг местные жители. Они призвали начать немедленную реконструкцию района и объявили о начале сбора подписей под петицией к мэру Сергею Собянину.
Голосовать ногами за реконструкцию своего районы вышло около 400 человек. Выступившая на народном сходе жительница Кунцева красочно описала то состояние, в котором ей приходится жить: "У меня кухня – 4,8 квадратных метра. Сантехника в ужасном состоянии, постоянный засор труб. Стала укладывать плитку, тряхануло так, что, смотрю - доски посыпались".
На митинге говорили, что программы реновации и реконструкции старых кварталов дали шанс москвичам улучшить свои жилищные условия. Если бы не работа властей в этом направлении, то бы до сих пор теснились по три поколения в одной комнате.
Напомним, что при строительстве домов по программам реновации и реконструкции используются только современные материалы и технологии. Все квартиры сдаются с улучшенной отделкой и имеют больший метраж.
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