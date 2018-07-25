Секреты тайной комнаты в доме Билана

Дома российских знаменитостей полны архитектурных причуд. Шоу-бизнес охватила мода на тайные помещения в загородных резиденциях. Дима Билан, к примеру, хранит в секретной комнате свои воспоминания.

Певец сбежал от городской суеты, переехав в загородный дом несколько лет назад. Билан, как и многие его коллеги по цеху, не отказал себе в удовольствии воплотить свои детские мечты, устроив в доме несколько необычных помещений.

"В моем доме есть потайные комнаты, как в старинных замках, я о таких с детства мечтал. Совершенно не догадаешься, что за дверью обычного шкафа скрывается еще одно помещение", – рассказал артист журналистам.

Сам Билан секреты не раскрывает. Однако его друзья менее скрытны. По их рассказам, в доме у Димы есть так называемый чердак воспоминаний. Певец хранит там старые фото – в том числе и бывших девушек – подарки, странные вещи, купленные на блошином рынке.

Рассказывают, что у Билана есть своеобразный ритуал: дверь на этот чердак открывается только раз в год, и Дима остается там наедине со своими воспоминаниями. В другой потайной комнате у певца спрятан музыкальный кабинет. В помещение с новейшим оборудованием и маленьким круглым окошком никому нет доступа – здесь артист в одиночестве сочиняет песни.

В квартире Филиппа Киркорова в Филипповском переулке много необычных комнат. Например, его кабинет – точная копия кабинета Копперфильда. Если подойти к стеллажу с книгами и нажать скрытную кнопочку – откроется секретная дверь в спальню, откуда потайной ход ведет в гардеробную и в прихожую, к входной двери.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 23 Июл 2018 в 1:56 PDT

Кроме того, почти в каждом элитном доме есть убежище. Это бронированная комната, оборудованная системой вентиляции, со спутниковым телефоном и с небольшим запасом воды. Если вдруг в дом проникнут преступники, семья может здесь спрятаться и дождаться приезда полиции. А в некоторых усадьбах оборудованы еще и бункеры – на случай ядерной войны, пишет "Комсомольская правда".