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Шоу-бизнес

Таинственной возлюбленной Билана оказалась известная певица

Дима Билан. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Личная жизнь певца Димы Билана всегда была тайной за семью печатями. Долгое время никто из поклонников не знал, что связывает исполнителя с девушками, с которыми он появляется на светских мероприятиях. Единственный роман, о котором открыто говорил Билан, оказался всего лишь пиаром.
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Недавно в Instagram Билана начали появляться любопытные фото неизвестной девушки. Однако ореол таинственности продержался недолго — фанаты певца вычислили имя пассии исполнителя.

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Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Для этого подписчики Билана "примерили" женские ноги, которые обнародовал певец, к нескольким кандидаткам. Оказалось, что утро в спальне Билана встречала певица Polina, известная во всем мире благодаря сотрудничеству с Рианной и многими другими западными звездами. 

Недавно Полина Гудиева вернулась из Америки в Россию и записала совместную композицию с Биланом. Знаменитости уже успели снять клип на песню "Пьяная любовь", передает журнал "7 дней".

Да...

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)

Безусловно, Диму можно в очередной раз подозревать в пиаре, приуроченном к премьере совместного трека, но ведь служебные романы никто не отменял. Стоит отметить, что оба исполнителя молоды и свободны.

Сам Билан, в свою очередь, комментировал сотрудничество так: "Вот что бывает когда под Новый 2018 год влюбляешься в трек, музыку композитора и поэта! Получается творческое объединение на взаимной творческой волне!". Вполне возможно, что дуэт перерос в нечто большее, чем просто клип.

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Автор: Михаил Вштанов16 июля 2018, 21:58
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