Билан отказался от детей

На своей странице в Instagram певец Дима Билан признался подписчикам, что не планирует заводить детей по меньшей мере до 40 лет. Он отметил, что ему с лихвой хватило заботы о сестре.

Дима Билан поделился со своими поклонниками вдумчивым текстом о разнице между жизнью в крупном мегаполисе и на природе. Он отметил, что спор о том, где именно жить лучше начался у него в голове еще в раннем детстве и продолжается до сих пор.

Певец признался, что пример отца показал ему, что возможность остаться наедине с природой – это, возможно, следующее по важности после создания семьи. "Уходил наполняться, разговаривать о том, о чем не поговоришь ни с каким человеком, чтобы потом , наполнившись , рассказать о своих открытиях своим детям, миру! Так я понимаю сейчас его! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – вспомнил Дима Билан.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 15 Июл 2018 в 12:57 PDT

"Я не планирую детей!!!", – выпалил певец. Чтобы компенсировать экспрессию заявления с тремя восклицательными знаками он добавил: "Хотя бы до 40 лет". Отметим, от заветной цифры Диму Билана отделяют четыре года.

Кроме того, он признался, что "был в шаге" от продолжения рода, однако пока певец не готов брать ответственность за новую жизнь. "Не хочу пока открывать никому глаза на сложное, совсем непростое, новую личность со своим "Я" знакомить с несовершенствами этого периода, пока !!", – подчеркнул Дима Билан.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 14 Июл 2018 в 6:51 PDT

Он добавил, что "назнался ранней ответственности за сестренку". Также певец добавил, что счастлив в своем нынешнем состоянии, когда он исследует мир и стремится узнать и понять его законы.

"Но в одном я был всегда одинаков – это в том, что был и остаюсь ворчливым занудой )) , всегда звали дедом с 3 х лет, не легким был, но в то же время живущим в абсолютном хаусе с образным мышлением, семантикой и метафорами, в котором всегда -всегда находил логику и порядок... !!!", – заключил свои рассуждения Дима Билан.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 7 Июл 2018 в 2:53 PDT