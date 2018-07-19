Голубкина снова продает купленный в браке с Фоменко дом

Актриса Мария Голубкина снова выставила дом в Московской области на продажу. Как сообщила артистка, она уже давно переехала в новое жилье.

В своем Instagram Голубкина опубликовала снимок, на котором запечатлена часть интерьера ее жилища. На полу грудой лежат фотографии, журналы, книги, а рядом стоят картонные коробки для переезда. "Продаю дом в Химках. Ищу покупателя", – написала актриса.

Пользователи Сети заинтересовались подробностями. Они попросили фото апартаментов, а после начали расспрашивать о новом месте жительства. "Уже переехала", – лаконично ответила знаменитость.

Отметим, год назад Голубкина уже выставляла этот дом на продажу. Звезда планировала выйти замуж за Бориса, сына знаменитого артиста Василия Ливанова. Мария собиралась переехать к возлюбленному. Однако через несколько месяцев они расстались, сообщив поклонникам о том, что не сошлись характерами.

Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) 19 Июл 2018 в 2:24 PDT

Поговаривают, что на участке Голубкиной в 26 соток имеются: основной трехэтажный дом с камином, жилище для персонала и отдельно стоящая баня. Артистка как-то сравнила стоимость своей усадьбы "со скромной двушкой на Патриарших прудах в центре Москвы".

Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) 19 Июл 2018 в 2:49 PDT

Добавим, что эта недвижимость была приобретена Марией еще в браке с шоуменом Николаем Фоменко. Тогда супруги купили два дома по соседству в Химкинском районе Подмосковья, всего в десяти километрах от Москвы. И после развода один из домов достался Марии, сообщает Tele.ru

Напомним, что Фоменко и Голубкина были в браке больше десяти лет. Они оформили отношения в 1995-м, а развелись в 2008-м. У них двое общих детей. Дочь Анастасию Голубкина родила в 1998-м, а сына Ивана – спустя пять лет.