Интерес к московской недвижимости продолжает расти

На столичном рынке недвижимости наблюдается повышенный спрос. Только в мае текущего года в Москве было заключено почти в два раза больше договоров долевого участия (ДДУ), чем за аналогичный период прошлого года. О тенденциях в этой сфере рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев.



Москва продолжает оставаться привлекательным рынком для девелоперов и покупателей. Так, в июне 2018 года в столице стартовали сразу шесть новых жилых проектов в Северном, Зеленоградском и других округах столицы, причем в формате как квартир, так и апартаментов. Кроме того, отметил Суниев, дополнительно были введены новые корпуса в восьми уже строящихся жилых комплексах.

Всего за второй квартал текущего года в старых границах Москвы началось возведение 42 корпусов, включая 11 новых проектов. По словам Суниева, общий объем предложения составил 3 291 лот. Он отметил, что большинство нового жилья относится к категории бизнес-класса – 59%. На втором месте расположился комфорткласс – 37%. А вот доля класса эконом совсем невелика – всего лишь 3%. Но самая маленькая доля в объеме нового жилья у проектов в элитном сегменте – 1%.

Как отметил гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов", всего за первое полугодие этого года на рынке недвижимости в старых границах столицы было введено 102 корпуса, из них 30 – новые проекты. Общий объем экспозиции составил 9 129 лотов. "В сравнении с 1 полугодием 2017г. объем нового предложение увеличился на 10,9% по количеству корпусов, но при этом уменьшился на 14,3% по количеству новых проектов", – подчеркнул Суниев.

Говоря о совокупном объеме предложения на рынке Старой Москвы, он отметил, что на конец второго квартала текущего года он составил 3 157,9 тысячи квадратных метров, большая часть из них – 78% – квартиры, а оставшиеся 22% – апартаменты. Общее количество лотов превысило 44 тысячи штук.

При этом первый заместитель гендиректора по девелопменту "Мосинжпроекта" констатировал, что совокупный объем по итогам второго квартала текущего года сократился на 6,2%, а объем экспозиции жилья снизился на 8,2%, между тем объем экспозиции апартаментов увеличился на 1,6%. (за год – на 8,4% для квартир и на 4,8% для апартаментов). В целом, добавил Суниев, количество предложения уменьшилось на 5,8%.

"Снижение показателя обусловлено повышенным спросом, а также частичным снятием объемов с реализации", – пояснил Суниев.

При этом цена квадратного метра в столице демонстрирует устойчивый рост. За второй квартал текущего года средняя стоимость "квадрата", не учитывая элитное жилье, выросла в старых границах столицы на 0,9% и достигла отметки в 208,3 тысячи рублей. Впрочем, с учетом скидок цена "квадрата" может опускаться до 195 тысяч рублей.

По словам гендиректора "Управления экспериментальной застройки микрорайонов", с начала этого года отмечается устойчивая тенденция на повышение средней цены предложения – плюс 4,1% за шесть месяцев. Суниев полагает, что потенциал роста стоимости еще не исчерпан. "До конца года возможно дальнейшее увеличение цен, связанное с введением проектного финансирования, что повышает затраты застройщиков", – пояснил Суниев. Всего же, учитывая скидки, корректировка цены на столичную недвижимость вверх составила 3,2%.

Рассказал первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" и о стоимости квадратного метра по классам жилья. Он отметил, что самая низкая цена на столичные "квадраты" по-прежнему в эконом-классе – 117,8 тысячи рублей. Рост за квартал составил 2,8%. Комфорткласс уже значительно дороже – 179,1 тысяча рублей за "квадрат" (плюс 2,5% за квартал). Еще выше расположилась цена на жилье в классе бизнес – 259,2 тысячи рублей за "квадрат" (плюс 0,8%). Традиционно дороже всех стоит элит-класс – 734, 1 тысяча рублей, рост за квартал составил 1,7%, подчеркнул Суниев.

За прошедший год, то есть со второго квартала 2017 года, увеличение стоимости жилья в эконом-, комфорт– и бизнес-классе составило 1%, 4,1% и 0,8% соответственно. А вот элитное жилье просело в цене, отметил гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов": со второго квартала 2017 года оно потеряло в стоимости 8,6%.

Говоря про уровень спроса, Суниев отметил увеличение количества сделок по договорам долевого участия (ДДУ). "В апреле 2018 года было зарегистрировано 6 105 сделок ДДУ, что на 19% выше аналогичного показателя апреля 2017 года.

В мае 2018 года было зарегистрировано порядка 6 273 сделки ДДУ, что почти вдвое выше аналогичного показателя мая 2017-го", - конкретизировал Суниев.

Отдельно первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" остановился на Новой Москве. В прошлом месяце на рынок недвижимости присоединенных территорий вышло 11 новых корпусов в четырех строящихся жилых комплексах. "Всего за второй квартал 2018 года на рынок Новой Москвы было выведено 19 новых корпусов, в том числе один новый проект", – сказал Суниев, добавив, что общий объем предложения составил 2 185 лотов. Что касается средней стоимости квадратного метра, то она повысилась на 1,8% – до 106,1 тысячи рублей – плюс 2,9% с начала 2018 года.

"Снижающиеся ипотечные ставки, стандартные и увеличенные скидки от застройщиков, переход на проектное финансирование – все это послужило основным катализатором спроса", – пояснил он.

О том, как повлияют на рынок недвижимости изменения в долевое законодательство, вступившие в силу с 1 июля, можно будет говорить лишь по итогам третьего квартала 2018 года, полагает заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект". "Сейчас застройщиков ожидает период перевода всех текущих проектов на банковское сопровождение", – сказал Суниев, напомнив, что теперь в отношении каждого разрешения на строительство предполагается использовать отдельные эскроу-счета.

Говоря о предпочтениях россиян, он отметил, что охотнее всего люди приобретают новостройки на стадии внутренних работ. Предпочтение таким домам отдали 41% покупателей. Около 20% совершают сделку на этапе завершения монолитных работ, а на стадии котлована квартиры приобретают 18%.

Среди факторов, которые люди больше всего учитывают при выборе жилья, Суниев назвал надежность застройщика, транспортную доступность проекта, наличие социальной и коммерческой инфраструктуры и их строительство в рамках реализации проекта жилого комплекса, наличие в непосредственной близости прогулочных зон.

"Также клиенты смотрят на технологичность и презентабельность фасадов, наличие дизайнерской отделки входных групп и увеличенную площадь остекления", – добавил он.

По его словам, современный покупатель не желает переплачивать за нефункциональные квадратные метры, отдавая предпочтение удачным планировочным решением, предполагающими максимально полезную площадь квартиры. Немалую важность также имеет площадь кухни. Суниев отметил, что покупатели жилья, выбирая квартиру с классической планировкой, отдают предпочтение кухне с площадью не менее 10-12 квадратных метров. Вместе с тем, отметил он, все популярнее становятся так называемые евро-планировки, где кухня и гостиная представляют собой единое пространство.

При этом спрос в нынешний летний период по-прежнему сохраняется на высоком уровне, подчеркнул гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов". "Из года в год в летний период наблюдалось ослабление покупательской активности, связанное с периодом ежегодных отпусков, так же, как и в мае в связи с праздничными днями. Однако в мае текущего года традиционный фактор сезонности не был зафиксирован", - резюмировал он.