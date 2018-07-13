Абрамович купил пентхаус с видом на стадион "Челси" за 2,5 миллиарда

Владелец британского футбольного клуба Роман Абрамович приобрел элитную недвижимость в Лондоне. Стоимость жилья составила 30 миллионов фунтов стерлингов (порядка 40 миллионов долларов, или 2,5 миллиарда рублей).

Общая площадь пентхауса российского миллиардера превышает 550 квадратных метров. Дом находится около стадиона "Стэмфорд Бридж", где играет принадлежащая Абрамовичу команда "Челси".

Также стало известно, что российский бизнесмен приобрел несколько мест на подземной парковке. Каждое из них стоит 85 тысяч фунтов стерлингов (112 тысяч долларов), передает Ura.ru.

Примечательно, что Роман Абрамович совершил сделку по покупке недвижимости, несмотря на проблемы с британской визой. Ранее у миллиардера возникли трудности с выездом в Великобританию. Позже он получил израильский паспорт.

Напомним, в июне этого года самый богатый житель Туманного Альбиона Джим Ратклифф предложил Абрамовичу выкупить его футбольный клуб "Челси". Однако предприниматель отказался заключать сделку. Впрочем, ранее бизнесмен выражал готовность расстаться с клубом. При этом Абрамович рассчитывал продать его за 1,17 миллиарда фунтов.