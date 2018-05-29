Почему Роман Абрамович сменил гражданство
Столь поспешное приобретение Абрамовичем нового гражданства эксперты связывают с достоинствами израильского загранпаспорта. Он дает обладателю право безвизового въезда более чем в 100 стран мира, включая Великобританию. Последняя в 2016 году даже включила граждан Израиля, которые въезжали в Туманный Альбион четыре раза за два последние года, в так называемый список быстрого въезда. Они могут подойти к устройствам для считывания биометрического паспорта или пройти контроль через стойки для граждан Евросоюза. Ждать на границе им приходится всего несколько минут вместо нескольких часов.
Российскому предпринимателю сыграли на руку и новые правила, введенные израильскими властями. С июля прошлого года новые репатрианты могут получать загранпаспорт практически сразу после получения гражданства, тогда как раньше приходилось ждать больше года.
Проблемы с продлением инвесторской визы в Великобританию возникли у Романа Абрамовича после того, как Лондон изменил правила ее получения. Теперь иностранные граждане, вложившие в местную экономику сумму от двух миллионов фунтов стерлингов, должны доказывать чистоту происхождения средств. Прежняя виза у бизнесмена истекла, а новую британцы выдавать не спешат, из-за чего миллиардер пропустил важный матч своего футбольного клуба "Челси".
#Абрамович летит в #Израиль за новым гражданством - СМИhttps://t.co/z66nCOdW0M pic.twitter.com/ZC4Oe2vdBX— focus.ua (@focusua) 24 мая 2018 г.
Как отмечают эксперты, при подаче документов на израильское гражданство через местное МВД рекомендуется находиться в Израиле до окончания процесса. Возможно, Абрамович занялся получением израильского гражданства еще в начале этого года, предвидя возможные трудности с британской визой, пишет "МК".
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