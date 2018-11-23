ЖК Headliner получил гран-при Urban Awards

Бренд Headliner уже стал определенным стандартом и знаком качества. Компания перенесет его на свои проекты в регионах. В Перми строительство уже стартовало. Следующий город – столица Урала Екатеринбург.

"Пока мы еще даже не начали строительство комплекса в регионе, вы можете приехать в Москву, посмотреть и сказать: ага, я и в Перми или Екатеринбурге так буду жить", – отметил президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.

Он напомнил, что Headliner – это не просто название квартала, а определенный бренд, который компания хочет внедрить в сознание клиентов. "Мы с самого начала для себя решили, что будем продавать не квадратные метры, а условия жизни", – подчеркнул девелопер.





Headliner – это флагманский объект ГК "КОРТРОС" в Московском регионе, первый в нашей стране комплекс жилых небоскребов. Проект представлен 10 корпусами разной этажности. Доминанта ЖК – 53-этажное здание высотой 175 метров.

Это жилье для современных, амбициозных и целеустремленных людей, которые ведут активный образ жизни. У проекта понятная и четкая аудитория: многие из тех, кто покупает здесь квартиры, работают в расположенном поблизости деловом центре Москва-сити.

Жилой комплекс возводится на территории в шесть гектаров в Центре Москвы в Шмитовском проезде. Окна домов квартала выходят на деловой центр Москва-Сити и набережную Москвы-реки. У комплекса хорошая транспортная доступность: поблизости находятся станции метро и МЦК "Шелепиха", Третье транспортное кольцо и Кутузовский проспект. Первая очередь комплекса будет сдана в 2019 году, вторая – в 2021.





Еще один знаковый московский проект "КОРТРОС" – ЖК "Дом Серебряный бор" – стал победителем Urban Awards в номинации "Жилой комплекс года бизнес-класса". Комплекс возводится строит на северо-западе Москвы, срок сдачи – конец этого года.

Здание, состоящее из трех 22-этажных секций, находится рядом с Москвой-рекой, неподалеку от набережной. Фасад дома отделан материалами, имитирующими структуру дерева. Благодаря этому ЖК прекрасно вписывается в естественный ландшафт.

В премии Urban Award ГК "КОРТРОС" участвует ежегодно. В 2017 и 2018 году финалистом премии стал питерский проект компании – элитный комплекс апартаментов Royal Park. Также помимо квартала Headliner и ЖК "Дом Серебряный бор" в финал премии прошел комплекс апартаментов "Дом № 128".

Группа компаний "КОРТРОС" – один из ведущих девелоперов России. Философия компании – создавать удобные городские кварталы со всем необходимым для жизни и отдыха. ГК присутствует на рынке недвижимости уже более 12 лет. География деятельности "КОРТРОС" включает восемь регионов по всей стране.