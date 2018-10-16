ГК "КОРТРОС": доверие покупателей – самое ценное, что есть у девелопера

Меган Маркл беременна Пьяный дебош Кокорина и Мамаева Гороскоп Новости "Дома-2" Форум

Самое читаемое

Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
партнеры
Вторник 16 октября
Лента новостей
17:40
Машина всмятку: звезда "Дома-2" пострадала в страшной аварии
17:34
В Астрахани верблюд опрокинул грузовик и умер
17:14
Канадцы Three Days Grace едут покорять Россию
16:54
Известная блогерша насмерть разбилась в ДТП
16:51
Орлова вывалила грудь ради спасения истекающего кровью Хабиба
16:49
"Единая Россия" укрепляет международные позиции
16:45
В Москве разъяренный водитель открыл стрельбу
16:20
В Москве пройдет первый стильный фестиваль для взрослых
16:16
InterCHARM отмечает юбилей
16:15
Володин поздравил депутатов с получением госнаград
15:58
"Силикон лопнет": Пынзарь из "Дома-2" возмутила снимком в тесном купальнике
15:56
Кончаловский наконец-то предъявил публике веселую дочь
15:52
Бабушка сестер Хачатурян решилась на шокирующее признание
15:42
Высоцкая получила по шее за публичные ласки с престарелым мужем
15:34
В московском ТРЦ жестоко избили блогеров
15:30
Арестованные дебоширы Кокорин и Мамаев попросились в церковь
15:05
Центробанк уличили в нарушениях при санации "Югры"
14:55
Брошенная Питтом красавица-архитектор выходит замуж
14:51
Рынска рассекретила нового любовника Шнуровой
14:50
Звезда "Брата-2" откровенно рассказала об алкоголизме
14:47
Умер один из создателей цифрового телевидения
14:28
Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко
14:23
Цымбалюк-Романовская резко высказалась о своем уголовном сроке
14:21
Россия и Чехия расширяют межпарламентское сотрудничество
14:13
Жесткое падение на тренировке Загитовой (видео)
13:59
Женщина упала с кровати во время секса и стала инвалидом
13:52
Обколотая Таисия Повалий лишилась самого главного
13:52
Санитары жестоко поиздевались над психбольным (видео)
13:41
Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой
13:38
Московский Кредитный банк представил вклад "Эксклюзив" для состоятельных клиентов
13:35
В Башкирии в частном доме сгорел трехлетний ребенок
13:31
Блестит и в перьях: Малышева поразила невероятным образом
13:14
Миддлтон попала в больницу после известия о беременности Маркл
13:13
Тело 12-летнего мальчика найдено в квартире в Нижнем Тагиле
13:01
Анастасия Приходько уходит со сцены
13:01
Малахова гордится своими рабочими ртом и грудью
12:49
"Где твоя Родина, сынок?": россияне взорвались из-за планов Нурмагомедова стать украинцем
12:48
Названа дата отправки нового экипажа на МКС
12:45
Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому
12:25
В Москве найден мертвым бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс"
12:13
"Три дня под окнами": у известной модели цинично отобрали маленькую дочь
12:06
Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
11:59
В Петербурге школьники госпитализированы с отравлением ртутью
11:47
Преобразившийся сын-фрик Яковлевой развлекся на камеру с двумя кисками
11:45
В Госдуме рассказали о ходе рассмотрения нового бюджета
11:45
В Екатеринбурге в руках у женщины взорвался пакет
11:41
Как живут под домашним арестом убившие отца сестры Хачатурян
11:34
"Занималась любовью": Бондарчук шокировала синяками на коленках
11:13
Народ шарахается от картины с Трампом
11:02
Неадекватная россиянка выкопала из могилы недавно умершую мать
10:55
Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
10:52
Меган Маркл и принцу Гарри предсказали рождение уродца
10:43
Эннио Морриконе разнес современных музыкантов
10:33
Во Владивостоке грузовик снес мост
10:19
Ученые нашли способ затормозить старение мозга
10:18
"Рядовая история": Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном
10:16
Избиение Порошенко попало на видео
10:11
Трамвай насмерть сбил женщину в Москве
10:01
Неузнаваемая Пугачева выглядит моложе Баскова
09:55
Знаменитая актриса устроила дебош в самолете
09:45
"Верю в чудо": перед смертью актер из "Глухаря" оставил тайное письмо коллегам
09:39
Пиво исчезнет из-за глобального потепления
09:22
Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием
09:15
Это еще цветочки: раскрыт секрет подарка Путина для Меркель
09:07
На трассе под Москвой произошло смертельное ДТП
09:01
В Кремле покажут гала-концерт звезд балета "Майя Плисецкая. Посвящение"
08:38
Основатель Microsoft умер в 65 лет от рака
08:35
Хлебнувший Порошенко угрожает России украинской авиацией
08:33
Матери стало стыдно за Лизу Боярскую
08:26
Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл
21:58
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
21:55
Названа смертельная опасность пищевых добавок
21:55
Сообщение врача шокировало беременную Тодоренко
21:48
Жасмин не находит себе места из-за болезни сына
21:40
Неожиданный поворот в сюжете сериала "Возвращение в Простоквашино"
21:35
Террористы угнали самолет с пассажирами
21:31
В Москве иномарка упала со второго этажа парковки
21:24
"Дневник куртизанки": откровенная биография Волочковой взбудоражила народ
21:20
Любителям секса поставили неутешительный диагноз
21:19
В Сибири воспитатели детсада протыкали детям язык
21:12
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
21:05
В Череповце умер принц Нигерии
20:58
Под Волгоградом зверски забили женщину на глазах у детей
20:52
В Удмуртии три гомосексуалиста надругались над другом
20:42
Принц Гарри в дырявых ботинках оконфузился на свадьбе
20:41
Сбежавшая от Фадеева красотка с декольте до пупа попросила о помощи
20:40
В Татарстане молодой человек жестоко расправился с бабушкой
20:23
Жуткая авария унесла жизнь тагильчанина
20:13
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
20:13
Из Дворца бракосочетания в Тюмени эвакуировали людей
20:09
Секс с неандертальцами помог человечеству выжить
19:48
Жительница Омска сбила пенсионера на пешеходном переходе
19:46
Турчак потребовал не выпускать на экраны фильм "Праздник"
19:36
Жителей Нижнего Новгорода потряс страшный пожар
19:28
Стала известна дата свадьбы Сергея Шнурова
18:53
Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина
18:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 октября 2018 года
18:36
"Стена позора": Рудковскую пристыдили за самолюбование
18:23
Театр им. Наталии Сац покажет балет "Путешествие Гулливера"
18:16
Городской мюзикл "Маяковский" поставили в "Театре Луны"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
"Бейте нас!": мать Кокорина закатила истерику Малахову
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
Цымбалюк-Романовская резко высказалась о своем уголовном сроке
Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл
Недвижимость

ГК "КОРТРОС": доверие покупателей – самое ценное, что есть у девелопера

Фото: facebook.com/Headliner.Kortros
Заслужить его сложно, для этого необходимы годы качественной и плодотворной работы. Разрушить, наоборот, можно вмиг – достаточно одного неверного шага. Репутация же, в свою очередь, как раз и помогает заслужить доверие. Что стоит за девелопером – груз неудач и ошибок или же выполненные в срок обязательства?  
прочитано 460 раз

На этот вопрос хочет получить ответ потенциальный покупатель, прежде чем выбрать дом со своей будущей квартирой. Цена, месторасположение, качество строительства, окружение – все это, безусловно, важно, но неизвестный застройщик или, наоборот, известный в негативном ключе даже в случае низкой цены и прочих положительных факторах скорее отпугнет, чем привлечет клиента.

ПО ТЕМЕ

Движение вверх: ГК "КОРТРОС" наращивает прибыль

В Москве наградят победителей премии "Headliner года"

Репутация застройщика – вот на что смотрит покупатель, в первую очередь. Мало кто хочет ждать лишние пару лет вместо заявленных сроков окончания строительства или же разочаровываться качеством квартиры, в которую были вложены немалые накопления. 

ГК "КОРТРОС" уже на протяжении 13 лет демонстрирует свою надежность. Начав в 2006 году с крупного проекта комплексного освоения территории в Екатеринбурге, девелопер прошел путь до рынка столицы и Санкт-Петербурга.

"Когда-то мы считали, что основание компании станет в той или иной степени событием только для одного города – Екатеринбурга. Именно там, в столице Урала, начиналась наша история. Начиналась с зарождения идеи строительства нового жилого района. Теперь этот район стал визитной карточкой современного Екатеринбурга", – отмечает президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.     

Вениамин Голубицкий. Фото: kortros.ru

Расширяя год за годом географию присутствия, не допуская срывов сроков и иных нарушений обязательств, застройщик доказал, что "КОРТРОС" – это сильный бренд, авторитет которого растет с каждым проектом. Кризис доверия, разговоры о котором возникают из-за негативных последствий деятельности ряда девелоперов, группы компаний не касается.  

По мнению руководства компании, наоборот, фокус потребительского спроса смещается в пользу надежных игроков рынка, что подтверждается цифрами и фактами – рост выручки от продаж составил 13% по итогам первого полугодия 2018 года. Безусловно, репутация девелопера зависит от того, что и как делает компания, каких результатов достигает. Однако, еще один немаловажный факт – это не только признание покупателей, но и отрасли в целом.  

Фото: kortros.ru

Руководитель, глава компании – человек, на плечах которого ответственность за принятые решения, вдобавок, он является еще и своеобразным рупором рынка. В эпоху законодательных изменений, которыми ознаменован 2018 год, крайне важным становится диалог между всеми игроками рынка: девелоперами, чиновниками, банками. Зачастую подобные диалоги и обсуждения позволяют принять верное решение, разработать новые поправки в закон или отсрочить ряд каких-то изменений до готовности всей отрасли.  

Один из недавних примеров эффективности подобных обсуждений – конструктивный диалог девелоперов и власти убедил Минстрой не повышать взносы в фонд дольщиков. Президента ГК "КОРТРОС" Вениамина Голубицкого регулярно приглашают выступить с экспертной позицией по тем или иным нововведениям на мероприятиях отрасли, что еще раз подтверждает его заслуги не только в развитии ГК "КОРТРОС", но и всего девелоперского рынка на федеральном уровне.  

Фото: ЖК Headliner

Успехи и деятельность наиболее прогрессивных и успешных лидеров рынка строительства и недвижимости ежегодно рассматриваются престижной национальной премией RREF Awards в номинации "Репутация и доверие", и в 2018 году эта премия присуждена Вениамину Голубицкому, который с 2005 года занимает пост руководителя группы компаний "Кортрос" (до 2013 года – "Ренова-стройгруп"). RREF Awards – авторитетная премия в области жилой недвижимости, знак качества для объектов жилищного строительства, знак доверия потребителей и признания экспертов рынка.  

На участие в RREF Awards в 2018 году всего было подано более 600 заявок от 150 крупнейших компаний из строительной, инвестиционной, девелоперской, риэлторской, банковской и консалтинговой отраслей. За годы своего развития премия RREF Awards завоевала неоспоримый авторитет у бизнес-сообщества и потребителей.

Автор: Иван Поляков16 октября 2018, 11:39

комментарии

Политика

Избиение Порошенко попало на видео
Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко
Кремль оценил странные заявления Трампа о Путине
Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов

Шоу-бизнес

Орлова вывалила грудь ради спасения истекающего кровью Хабиба
Собчак причастна к расставанию Матильды и Шнура
"Силикон лопнет": Пынзарь из "Дома-2" возмутила снимком в тесном купальнике
Кончаловский наконец-то предъявил публике веселую дочь

Проишествия

Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
28-летнюю модель жестоко расстреляли в собственной машине
Подробности гибели в СИЗО актера из "Глухаря"
Как падали "Союзы"

Lifestyle

Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием

Актер выложил неоднозначное фото
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл

Знойная красотка дважды испортила праздник принцессе
Шоу-бизнес

"Занималась любовью": Бондарчук шокировала синяками на коленках

Молодой любовник, видимо, доводит красавицу до исступления

Шоу-бизнес

Миддлтон попала в больницу после известия о беременности Маркл

Женщину заметили возле роддома

Гороскоп

Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года
Барановская не может отказаться от Аршавина

Фоторепортажи

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой
Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому
Как изменился больной раком Юдашкин
Затмить кумира: как двойник Анджелины Джоли покоряет мир

Спорт

Жесткое падение на тренировке Загитовой (видео)
"Рядовая история": Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном
Мамаев вцепился в последний шанс избежать тюрьмы
Неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева

Регионы

Санитары жестоко поиздевались над психбольным (видео)
Военный пенсионер убил жену на глазах маленьких сыновей
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru