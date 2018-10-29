Вениамин Голубицкий: Успешность девелопера зависит от работы с брендом

Ключ к успеху в строительной отрасли заключается в умелой работе с брендами в совокупности с грамотным продвижением своей продуктовой линейки, уверен президент группы компаний "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий. По его словам, интерес покупателя к каждому конкретному проекту зависит от его новизны и целостности.



Достичь успеха девелоперам поможет умелая работа с брендами вкупе с отстраиванием своей деятельности относительно продуктовой линейки, уверен Вениамин Голубицкий. "Особенно актуально это в свете изменяющихся законодательных требований", – подчеркнул он.

В качестве примера Голубицкий привел флагманский бренд Headliner, активно развиваемый ГК "КОРТРОС". Это квартал жилых небоскребов, строящийся в центре столицы, в непосредственной близости от делового центра "Москва-Сити". К настоящему времени на площадке проекта открылся Headliner Club, нацеленный на создание сообщества хэдлайнеров – активных, целеустремленных и амбициозных жителей мегаполиса.

"У проекта понятная и четкая аудитория. Многие из тех, кто покупает здесь квартиры, работают в расположенном поблизости деловом центре Москва-Сити", – рассказал главный коммерческий директор ГК "КОРТРОС" Филипп Третьяков.





Стоит отметить, что одной из составляющих этого бренда является традиционная премия "Headliner года". До ее старта осталось всего лишь несколько дней: она начнется 1 ноября.

Еще один пример бренда ГК "КОРТРОС" – ЖК ILove. В отличие от "Хэдлайнера", он нацелен на семейных людей. В основе его концепции – пространство для времяпрепровождения всей семьи. Находиться на территории жилого комплекса будет интересно как взрослым, так и детям. Для маленьких жителей в ЖК ILove появится парк игрового обучения, а взрослые смогут посещать специально организованные вечеринки.





На семейную аудиторию нацелен и другой проект компании – ЖК "Академический" в Екатеринбурге. Концепция проекта отражена в его квартирографии и инфраструктуре. Людям, которые приобретают жилье в "Академическом", важно обеспечить не только собственные потребности, но и дать своей семье все, что ей необходимо.

При этом Вениамин Голубицкий отмечает, что доходность московских и петербургских проектов гораздо выше, чем в регионах, что усложняет работу для мелких и средних застройщиков. Президент ГК "КОРТРОС" подчеркнул, что региональным девелоперам необходимо тщательнее прорабатывать продуктовую линейку, первым делом учитывать интересы и возможности своих покупателей.





Группа компаний "КОРТРОС" сама раньше была региональным девелопером, которая начинала свою деятельность в Екатеринбурге. "В столице Урала начиналась наша история с зарождения идеи строительства нового жилого района. Теперь этот район стал визитной карточкой современного Екатеринбурга", - подчеркнул Голубицкий. Сегодня "КОРТРОС" стал узнаваемым брендом, авторитет которого растет с каждым днем, резюмировал он.

Группа компаний "КОРТРОС" – один из ведущих девелоперов России. Философия компании – создавать удобные городские кварталы со всем необходимым для жизни и отдыха. ГК присутствует на рынке недвижимости уже более 12 лет. География деятельности компании включает восемь регионов по всей стране.

Показателем доверия покупателей к компании является ее растущая выручка. За первые шесть месяцев 2018 года выручка "КОРТРОС" увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем доходность растет не только в Москве, но и в регионах – Екатеринбурге, Перми и других городах присутствия. "По итогам году мы ожидаем около 25 миллиардов рублей выручки – рост на 12-13% по сравнению с 2017 годом", – отметил ранее в беседе с журналистами главный финансовый директор ГК Владислав Яблонских.