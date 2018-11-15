Премия "Headliner года" набирает обороты

В ноябре стартовала вторая ежегодная премия "Headliner года". С 1 ноября подать заявку на участие и побороться за ценные призы может любой желающий. В 2018 году уже традиционно лидеров выберут в пяти номинациях: "Общественная деятельность и социальные проекты", "Культура и искусство", "Наука, инновации, образование", "Бизнес", "Спорт, здоровье, фитнес".



Первая премия в 2017 году проходила в тех же номинациях. Заявку мог подать любой желающий, при этом открытое голосование за претендентов велось в социальных сетях. В 2018 году было подано более 1800 заявок, а свои голоса за участников отдали порядка 112 тысяч человек.

В 2018 году при подведении итогов премии, как и в прошлом году, будут рассматриваться личные достижения номинантов в сферах науки, искусства, спорта, бизнеса и социальных проектов. Однако в этом году премия пройдет гораздо более масштабно – с профессиональным экспертным советом, состоящим из лидеров мнений в различных областях.

Так, выбирать победителей будут основатель проекта "Антирабство" Алена Владимирская, обладательница титула "Мисс мира-2013" среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова, директор по бизнес-развитию школы Skyeng Александр Ларьяновский, руководитель направления Culture&Science Фонда Сколково Елена Пантелеева, победители премии прошлого года – бегун Александр Капер и руководитель проекта "Курилка Гутенберга", основательница "Маленькой фермы" Татьяна Вознесенская.

Ознакомиться с полным составом экспертного совета можно на сайте премии – award.head-liner.ru. Там же до 15 декабря 2018 года можно подать заявку на участие.





Номинировать можно как себя, так и своих друзей, знакомых – всех, кого вы считаете хэдлайнером в той или иной области. Абсолютный победитель премии, названный экспертным советом, получит главный приз в два миллиона рублей.

В этом году помимо абсолютного победителя выберут еще несколько лауреатов. Лидер народного голосования получит миллион рублей. Кроме того, в каждой номинации будет выбрано по два призера – отмеченные экспертным советом получат по 200 тысяч рублей, а лидеры народного голосования – приз от партнера.





"В прошлом году мы учредили премию, в которой каждый мог себя номинировать, поделиться своими успехами и достижениями, рассказать о них миру. Номинантов оценивала интернет-среда, в этом году оценкой и отбором победителей будет заниматься также и экспертное сообщество из самых влиятельных людей в своей сфере. Уже сейчас более 60 человек готовы бороться за звание хэдлайнера года", – отметил президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.

"Headliner года" – ежегодная премия, учрежденная застройщиком первого комплекса жилых небоскребов "Headliner". Ее задача – поиск хедлайнеров – людей, которые являются носителями яркой созидательной идеи, последовательны в ее реализации и стимулируют развитие сообществ и прогресс в своей области.