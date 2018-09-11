Движение вверх: ГК "КОРТРОС" наращивает прибыль

Рынок недвижимости в России стремительно меняется. Новые правила игры, связанные с уходом от долевого строительства, окажут колоссальное влияние на отрасль. В этих непростых условиях группа компаний "КОРТРОС" демонстрирует устойчивую динамику развития, наращивая прибыль и выводя на рынок новые проекты. В чем секрет успеха одного из ведущих российских девелоперов? По словам президента ГК Вениамина Голубицкого, каждый свой проект компания настраивает под потребности определенной категории покупателей, предлагая им качественный и сбалансированный продукт.



Новая реальность



В июле этого года российская строительная отрасль начала переход с продажи жилья посредством договоров долевого участия (ДДУ) на эскроу-счета. В соответствии с поправками в 214-ФЗ, деньги от покупателей девелопер увидит только после окончания строительства жилья. До этого момента рассчитывать придется только на личные средства или банковские кредиты. Эксперты предсказывают, что новые правила приведут к удорожанию себестоимости жилья, а значит, и его цены для конечного потребителя.

Для многих игроков отрасли переход на эскроу-счета, который должен завершиться в июле следующего года, является крайне болезненным процессом. Девелоперы, привыкшие продавать жилье по ДДУ, судорожно пытаются выстраивать новую стратегию развития в условиях стремительно меняющейся отрасли.

Для ГК "КОРТРОС" эскроу-счета – явление не новое. По словам президента группы компаний Вениамина Голубицкого, "КОРТРОС" ранее уже использовал их при реализации жилья. "В Екатеринбурге при продаже в ЖК "Академический" мы долгое время не использовали схему ДДУ. В этом проекте продан миллион квадратных метров жилья, и половина этого объема – без привлечения денег населения", – отметил он.





Эксперты между тем предсказывают удорожание себестоимости жилья на 3-4% из-за изменений в законодательстве. Управляющий партнер группы компаний "Метриум" Мария Литинецкая полагает, что отсутствие возможности привлекать средства дольщиков приведет к дальнейшей монополизации рынка и уходу мелких и средних игроков.

Островок стабильности

На этом фоне "КОРТРОС" выглядит настоящим островком стабильности в бушующем океане строительной отрасли. По словам главного финансового директора группы компаний Владислава Яблонских, одна из ключевых тенденций рынка в том, что успех девелопера все больше определяется качеством, концепцией и идеей продукта. "Несмотря на снижение доходов населения, платежеспособный спрос никуда не делся", – отметил он.

Первые шесть месяцев 2018 года "КОРТРОС" закончил с плюсом – компания зафиксировала рост выручки на 13% по сравнению с показателями прошлого года.





"Выручка компании растет по всем регионам присутствия – Москва, Екатеринбург, Пермь", – подчеркнул главный финансовый директор ГК.

По его словам, общая выручка за первый квартал 2018 года – 7 миллиардов 200 миллионов рублей. "По итогам году мы ожидаем около 25 миллиардов рублей – рост на 12-13% по сравнению с 2017 годом", – констатировал Яблонских.

Формула успеха

Как компании удается наращивать прибыль в столь нестабильных реалиях рынка? "КОРТРОС", отмечает Вениамин Голубицкий, точно позиционирует свои продукты и настраивает их под запросы определенных категорий покупателей.

"Наши жилые комплексы – это объединение людей примерно одних взглядов и потребностей в рамках одной локации", – подчеркнул президент ГК.

К примеру, во флагманском проекте компании – многофункциональном комплексе HEADLINER в центре Москвы – предлагается жилье для целеустремленных людей, ведущих активный образ жизни. "У проекта понятная и четкая аудитория. Многие из тех, кто покупает здесь квартиры, работают в расположенном поблизости деловом центре Москва-сити", – отметил главный коммерческий директор ГК "КОРТРОС" Филипп Третьяков.

Другой пример – масштабный проект ЖК "Академический" в Екатеринбурге. Жилой комплекс ориентирован на семейных людей, что и отражено в его квартирографии и инфраструктуре. "Таким людям важно обеспечить не только собственные потребности, но и дать все необходимое своей семье", – пояснил Третьяков.





Баланс интересов

Эксперты выделят несколько факторов, которые в ближайшее время наибольшим образом повлияют на ситуацию на рынке недвижимости. Среди них – изменения в законодательстве, общая политическая и экономическая ситуация в стране, вероятное колебание ипотечных ставок, вывод на рынок больших объемов нового жилья, уровень доходов покупателей.

По мнению Вениамина Голубицкого, в ближайшие годы можно ожидать увеличения предложения на первичном рынке недвижимости за счет того, что в продажу выйдут проекты, которые застройщики еще могут продавать по старым правилам. "Рынок будет консолидироваться, укрупняться, пройдет череда слияний и поглощений", – полагает бизнесмен.





Что касается ГК "КОРТРОС", то главная задача компании - сохраниться в тех локациях, где она уже присутствует: в столичном регионе, Екатеринбурге, Перми и других регионах. "Мы активно ведем обсуждение новых проектов, смотрим на новые локации, в частности, Ростов-на-Дону", – подчеркнул Голубицкий, вместе с тем отметив, что маржинальность в регионах резко контрастирует с московскими проектами, и эту проблему нужно как-то решать.

К примеру, полагает президент "КОРТРОС", можно подумать над смягчением законодательства, предложить девелоперам какие-то бонусы. "Нужен тонкий инструмент регулирования, региональный аспект нельзя отбрасывать", – сказал он.

В качестве одной из мер он назвал поэтапную разморозку средств на эскроу-счетах по мере строительства здания.

"Власти и бизнесу важно найти баланс. Сейчас новый закон очень защищает население, но и бизнес нуждается в поддержке", – подчеркнул Голубицкий.

Группа компаний "КОРТРОС" – один из ведущих девелоперов России. Философия компании – создавать удобные городские кварталы со всем необходимым для жизни и отдыха. ГК присутствует на рынке недвижимости уже более 12 лет. География деятельности "КОРТРОС" включает восемь регионов по всей стране.

