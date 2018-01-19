Дана Борисова остается без московской квартиры

Вернувшаяся после реабилитации в Таиланде телеведущая решила начать жизнь с чистого листа. Дана Борисова продает свое жилье в элитном столичном комплексе.

Знаменитость прошла лечение от наркотической зависимости и, прилетев в Москву, решила своим примером вдохновить всех тех, кто столкнулся с похожими проблемами. Судя по всему, Дана окончательно решила порвать с прошлым.

По информации осведомленных источников, звездная блондинка продает свою квартиру в элитном столичном комплексе "Золотые ключи", где жила до реабилитации. Стоимость недвижимости оценивается в 23 миллиона рублей, сообщает Teleprogramma.pro.

А пока сделка не произошла, Борисова живет в двухкомнатной съемной квартире, которую для нее арендовал телеведущий Андрей Малахов. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущая опубликовала фотографии временного жилища. В квартире немного мебели, но чисто и уютно.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 27, 2017 at 5:27 PST

Дана говорила о том, что собирается сдавать свою квартиру, поскольку та навевает плохие воспоминания. "В старой квартире я жить не собираюсь. Там все напоминает о былой зависимости. Планирую сдавать это жилье", – заявила звезда. Также ведущая сообщила, что намерена взять ипотеку, чтобы купить новую квартиру.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 22, 2017 at 11:21 PST

Кроме того, звезда надеется, что в новой жизни ей удастся наладить отношения с дочерью Полиной. Сейчас девочка находится со своим отцом Максимом Аксеновым.