Борисова показала квартиру от Малахова

Дана Борисова не желает возвращаться в свое старое жилище, так как оно ей внушает неприятные воспоминания. Тогда Андрей Малахов снял для нее другую квартиру, фотографиями которой телеведущая поделилась с поклонниками.

Вернувшись в Москву из Таиланда, где более полугода провела, проходя реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости, Дана Борисова въехала в квартиру, которую для нее любезно снял коллега Андрей Малахов. Теперь телеблондинка живет в комплексе на Беговой (так значится в геолокации, которую указывает Дана на своих фото в Instagram).

В собственные апартаменты в "Золотых ключах" Борисова возвращаться не намерена. "В старой квартире я жить не собираюсь. Там все напоминает о былой зависимости. Планирую сдавать это жилье", – цитирует Дану Борисову сайт "Комсомольская правда". Более того, ведущая намерена взять ипотеку, чтобы купить новую квартиру.

Пока же Дана обитает в двухкомнатной квартире, снятой Малаховым. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущая опубликовала фотографии временного жилища. В квартире немного мебели, но чисто и уютно.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 27 2017 в 5:27 PST

Свое мнение выразили многочисленные подписчики. "Что то квартира не о чем..", "Квартира очень хороша! Уютненькая!", "Я б не стала так выставлять свое жилье на показ", "Снял бы и мне Малахов такую квартирку, побыть наедине с собой", "миленькая квартирка) чистая, светлая) мебели маловато... ну это временно наверно... (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – высказались заинтересованные поклонники.