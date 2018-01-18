Раскрыты имена владельцев самых дорогих квартир в Москве

Пять самых дорогих квартир столицы, проданных в 2017 году, обошлись покупателям в 4,35 миллиарда рублей. При этом половина суммы пришлась на две сделки.

Покупателями самой дорогой недвижимости в Москве стали Дмитрий Владимирович Конов и Лариса Дмитриевна Белоброва. Примечательно, что первый – полный тезка главы "Сибура", а вторая – тезка жены экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина.

Они приобрели два таунхауса площадью порядка 500 квадратных метров каждый в жилом комплексе Noble Row в районе Остоженки. По данным риелторов, таунхаусы там стоят около 1,2 миллиарда рублей каждый, сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК.

Кроме того, в прошлом году была приобретена квартира площадью около 900 квадратных метров в жилом комплексе Cloud Nine на Большой Полянке. Ее цена может составлять 1,2 миллиарда рублей.

Следом идет квартира площадью 327 квадратных метров в комплексе Bunin на Плющихе стоимостью 345 миллионов рублей. Информации о собственниках квартир в жилых комплексах Cloud Nine и Bunin в Едином государственном реестре недвижимости пока нет. Дома еще не сданы в эксплуатацию, соответственно, нет документов на право собственности.

Покупку апартаментов площадью 378 квадратных метров в жилом комплексе Mon Cher на Большой Якиманке от Capital Group совершила Татьяна Дмитриевна Орлова. Так же зовут бывшую совладелицу и дочь покойного основателя банка "Возрождение" Дмитрия Орлова. Квартира в пятиэтажном клубном доме может стоить 355 миллионов рублей.