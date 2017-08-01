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Недвижимость

В Москве принята программа реновации

Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Программа реновации жилого фонда Москвы утверждена. В нее вошли 5 тысяч 144 дома, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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В домах, попавших в столичную программу реновации – 350 тысяч квартир, в которых проживают более 1 миллиона москвичей. 4062 дома вошли в список "под снос" по результатам голосования в центрах госуслуг "Мои документы" и в системе "Активный гражданин". Жители остальных домов, как сообщается, приняли решение на собраниях собственников. Столичный градоначальник утвердил программу на заседании президиума правительства Москвы. Список включенных в нее зданий опубликован на портале mos.ru.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Больше всего домов, которые вошли в программу – 1055, находятся в Восточном округе города. Меньше всего – 34 дома, в Зеленограде. Как выяснилось на заседании, участникам реновации столичные власти приготовили еще один сюрприз.

"С 1 августа, то есть уже сегодня, жители этих домов, собственники, освобождаются от уплаты за капитальный ремонт. До 1 октября необходимо определить стартовые площадки по тем кварталам, в которых в ближайшее время мы начнем строительство. Параллельно будет развернута работа по составлению градостроительной документации по комплексной реновации кварталов", – отметил Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что программа рассчитана до 2032 года. В то же время, по словам мэра, власти тянуть не намерены. Главное – чтобы не страдало качество строительства и продолжался активный диалог с гражданами по вопросам, связанным с переселением в новое жилье.

Закон о реновации жилищного фонда Москвы был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале июля 2017 года. В программу реновации попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период 1957-1968 годов.

Собственники квартир смогут получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также денежную компенсацию. С учетом конструктивных особенностей современных квартир переселенцы получат квартиру большей площади по сравнению со старой. Переезжать москвичи будут в пределах того же района. Исключение составят Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа, где квартиры будут предоставлены в пределах того же округа.

Как подчеркивают в мэрии, перечень домов, включенных в программу реновации, не окончательный. В некоторых домах общие собрания собственников решили участвовать в программе – их просьбы рассмотрят, а дома могут добавить в список.  Кроме того, в соответствии с законом, жители домов, уже включенных в реновацию, вправе принять решение о выходе из программы – причем на любом этапе ее реализации, до заключения первого договора на новое жилье.

Автор: Федор Лопырев1 августа 2017, 15:05

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