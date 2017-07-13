Участникам программы реновации готовят налоговые льготы

Участники программы реновации смогут получить налоговые льготы. 19 июля Госдума рассмотрит в первом чтении соответствующий законопроект. Документ попросил поддержать депутатов мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение о рассмотрении законопроекта, внесенного депутатом Николаем Гончаром, принял 13 июля Совет Госдумы. Об этом сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Мэр Москвы Сергей Собянин обратился в Думу с просьбой поддержать законопроект, который предусматривает льготы в связи с программой реновации. Этот законопроект предусматривает три важнейших вида льгот – с одной стороны, это льготы по освобождению от налога на прибыль и от НДС", – сказал парламентарий.

По оценке Макарова, такое освобождение позволит очень серьезно удешевить программу реновации и одновременно позволит более эффективно расходовать бюджетные средства.





Документ подразумевает налоговые льготы для фонда, который занимается программой реновации, а также освобождение от налога на доходы физических лиц в рамках программы. От НДФЛ будет освобождена разница между стоимостью полученной квартиры и старой. Макаров назвал это самой важной льготой и добавил, что на законопроект уже есть положительное заключение правительства.

Напомним, что в Госдуме создана рабочая группа по работе над законопроектом о реновации жилья, ее возглавляет вице-спикер Петр Толстой. С инициативой создания группы выступил в начале июня председатель палаты Вячеслав Володин.





Как говорил Толстой на одном из заседаний возглавляемой им структуры, рабочая группа будет следить за подзаконными актами, совместно с правительством Москвы информировать жителей по всем вопросам программы реновации.

1 июля президент Владимир Путин подписал закон о реновации. В документе прописаны гарантии соблюдения прав жильцов и собственников нежилых помещений в домах, которые подлежат сносу.





