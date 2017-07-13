Участникам программы реновации готовят налоговые льготы
Решение о рассмотрении законопроекта, внесенного депутатом Николаем Гончаром, принял 13 июля Совет Госдумы. Об этом сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"Мэр Москвы Сергей Собянин обратился в Думу с просьбой поддержать законопроект, который предусматривает льготы в связи с программой реновации. Этот законопроект предусматривает три важнейших вида льгот – с одной стороны, это льготы по освобождению от налога на прибыль и от НДС", – сказал парламентарий.
По оценке Макарова, такое освобождение позволит очень серьезно удешевить программу реновации и одновременно позволит более эффективно расходовать бюджетные средства.
Документ подразумевает налоговые льготы для фонда, который занимается программой реновации, а также освобождение от налога на доходы физических лиц в рамках программы. От НДФЛ будет освобождена разница между стоимостью полученной квартиры и старой. Макаров назвал это самой важной льготой и добавил, что на законопроект уже есть положительное заключение правительства.
Напомним, что в Госдуме создана рабочая группа по работе над законопроектом о реновации жилья, ее возглавляет вице-спикер Петр Толстой. С инициативой создания группы выступил в начале июня председатель палаты Вячеслав Володин.
Как говорил Толстой на одном из заседаний возглавляемой им структуры, рабочая группа будет следить за подзаконными актами, совместно с правительством Москвы информировать жителей по всем вопросам программы реновации.
1 июля президент Владимир Путин подписал закон о реновации. В документе прописаны гарантии соблюдения прав жильцов
и собственников нежилых помещений в домах, которые подлежат сносу.
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