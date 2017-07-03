Депутаты предложили создать реестр недобросовестных застройщиков

Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил создать реестр недобросовестных застройщиков, которые обманули участников долевого строительства. Это поможет решить проблемы обманутых дольщиков.

"Надо создать публичный реестр недобросовестных застройщиков, то есть тех, кто уже показал неспособность работать. При этом нам важно не просто перечислить названия компаний, а важно, чтобы в такой реестр была добавлена информация об их учредителях и бенефициарах", – заявил Николаев на парламентских слушаниях, посвященных законодательным механизмам защиты прав и законных интересов участников долевого строительства.

Депутат также предложил сформировать единую информационную систему, которая объединит все региональные дорожные карты. "Вся информация о каждом объекте, о сроках его достройки, какие приняты решения, какие проводились собрания, документы, фотографии – все должно быть в этой единой базе. Это будут публичные обязательства и региона, и государства в целом, исполнение которых могут контролировать специальные люди", – отметил Николаев.

Председательствующий на слушаниях спикер Думы Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы права граждан были защищены при подготовке поправок к законопроекту о формировании компенсационного фонда долевого строительства. Он отметил, что в парламент на слушания были приглашены и те, кого может коснуться закон, и тех, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков

14 июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который установит правила регулирования деятельности фонда. Он будет наполняться за счет обязательных отчислений застройщиков. В случае банкротства застройщика фонд будет обеспечивать либо достройку проблемных домов, либо возмещать потери участников строительства.