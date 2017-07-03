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Депутаты предложили создать реестр недобросовестных застройщиков

Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил создать реестр недобросовестных застройщиков, которые обманули участников долевого строительства. Это поможет решить проблемы обманутых дольщиков.
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"Надо создать публичный реестр недобросовестных застройщиков, то есть тех, кто уже показал неспособность работать. При этом нам важно не просто перечислить названия компаний, а важно, чтобы в такой реестр была добавлена информация об их учредителях и бенефициарах", – заявил Николаев на парламентских слушаниях, посвященных законодательным механизмам защиты прав и законных интересов участников долевого строительства.

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Депутат также предложил сформировать единую информационную систему, которая объединит все региональные дорожные карты. "Вся информация о каждом объекте, о сроках его достройки, какие приняты решения, какие проводились собрания, документы, фотографии – все должно быть в этой единой базе. Это будут публичные обязательства и региона, и государства в целом, исполнение которых могут контролировать специальные люди", – отметил Николаев.

Председательствующий на слушаниях спикер Думы Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы права граждан были защищены при подготовке поправок к законопроекту о формировании компенсационного фонда долевого строительства. Он отметил, что в парламент на слушания были приглашены и те, кого может коснуться закон, и тех, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков

14 июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который установит правила регулирования деятельности фонда. Он будет наполняться за счет обязательных отчислений застройщиков. В случае банкротства застройщика фонд будет обеспечивать либо достройку проблемных домов, либо возмещать потери участников строительства.

Автор: Александр Комаров3 июля 2017, 15:32

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