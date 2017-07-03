В Госдуме обсуждают проблемы дольщиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы права граждан были защищены при подготовке поправок к законопроекту о формировании компенсационного фонда долевого строительства. Сегодня, 3 июля на Охотном ряду прошли парламентские слушания, посвященные законодательным механизмам защиты прав и законных интересов участников долевого строительства.

Председатель Думы отметил, что на основе обсуждения необходимо внести поправки в федеральный закон, который был рассмотрен в первом чтении. "Подчеркну, что многие его нормы нам не нравятся, и мы считаем необходимым их дорабатывать. С тем, чтобы не допускать повторения того, что произошло на этом рынке, а с другой стороны сделать все, чтобы права граждан были защищены", – сказал Володин.

Он также отметил, что на слушания были приглашены и те, кого может коснуться закон, и те, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков. В свою очередь, глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что для разрешения проблем обманутых дольщиков необходимо создать реестр застройщиков, которые обманули участников долевого строительства.





"Надо создать публичный реестр недобросовестных застройщиков, то есть тех, кто уже показал неспособность работать. При этом нам важно не просто перечислить названия компаний, а важно, чтобы в такой реестр была добавлена информация об их учредителях и бенефициарах", – заявил Николаев.

Он также предложил сформировать единую информационную систему, которая объединит все региональные дорожные карты. "Вся информация о каждом объекте, о сроках его достройки, какие приняты решения, какие проводились собрания, документы, фотографии – все должно быть в этой единой базе. Это будут публичные обязательства и региона, и государства в целом, исполнение которых могут контролировать специальные люди", – отметил депутат.

Он проинформировал участников слушаний о том, что государственный компенсационный фонд дольщиков, который заменит действующую систему страхования в долевом строительстве, будет создан в форме публичной правовой компании. При этом застройщиков для завершения проблемных долгостроев, в которые вложили деньги граждане, будут выбирать через конкурсы.





14 июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который установит правила регулирования деятельности фонда. Он будет наполняться за счет обязательных отчислений застройщиков. В случае банкротства застройщика фонд будет обеспечивать либо достройку проблемных домов, либо возмещать потери участников строительства