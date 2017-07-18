Российское гражданство хотят давать за покупку недвижимости

Всякий иностранец, купивший элитную недвижимость на сумму от 50 миллионов рублей в России, должен автоматически становиться ее гражданином. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил соответствующее предложение в МИД.

По мнению Владимира Петрова, механизм получения иностранцами российского гражданства слишком сложный – много бюрократии, сообщает "Газета.ru". Автоматическая выдача покупателю элитной недвижимости паспорта гражданина России повысит привлекательность страны на международной арене, уверен автор инициативы.

Главным требованием к покупателю 50-миллионной и более дорогой недвижимости депутат назвал возможность доказать законность происхождения средств. Если с этим пунктом все будет в порядке, паспорт должен выдаваться автоматически, отметил он. По каким критериям будет отбираться недвижимость, Петров не уточнил.

Как писали Dni.Ru, Госдума утвердила во втором чтении текст присяги для принятия российского гражданства иностранцами, разработанный профильным комитетом палаты. Паспорт им будут вручать сразу после произнесения клятвы.