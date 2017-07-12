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Общество

Утвержден текст присяги для вступающих в гражданство России

Фото: Alexander Aksakov/Gettyimages.ru
Госдума утвердила во втором чтении текст присяги для принятия российского гражданства иностранцами. Свои варианты могли прислать все желающие, но в итоге был одобрен текст, разработанный профильным комитетом палаты. Он более полно отражает высокий смысл процедуры получения гражданства России.

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Приносить присягу будут только иностранцы, которые получают гражданство России, паспорт им будут вручать сразу после произнесения клятвы: "Я, добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".

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Сюжеты Госдума седьмого созыва

Присяга появилась с подачи президента Владимира Путина, который высказал эту идею на встрече со спикером Думы Вячеславом Володиным. Как заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников,  важно, что сама присяга будет иметь юридический характер, принесение присяги будет проходить в торжественной обстановке.

"Мы договорились о том, что сразу после принесения присяги будет выдаваться паспорт", – сказал депутат. Он напомнил, что в абсолютном большинстве европейских стран есть опыт принятия присяги иностранцами.  

Крашенинников также сообщил еще об одном блоке поправок в закон "О гражданстве", которые касаются отмены решения о присвоении гражданства. Речь идет о тех случаях, когда гражданин представил подложные документы, либо ложные сведения.

"В этих случаях по решению суда принимается решение об отмене присвоения гражданства Российской Федерации. Перечислены те статьи экстремистского и террористического характера, по которым возможна отмена решения о приобретении гражданства", – сообщил парламентарий.

Павел Крашенинников. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov

Депутаты  также утвердили поправку об упрощенной процедуре получения украинцами гражданства России при отказе от гражданства Украины. Необходимость в таком исключении возникла, поскольку, как объяснили в российском МВД, Украина в последнее время не выдает украинцам справки об отказе от гражданства, без которых невозможно получить гражданство России.

Теперь отказ от украинского гражданства в России можно будет подтвердить нотариально заверенной копией заявления об отказе, которое направлено в соответствующий полномочный орган Украины.

Одна копия этого заявления остается в миграционной службе России, вторая нотариальная копия направляется на Украину. Этот документ юридически будет заменять ту справку, которую как раз перестали выдать власти страны. Поправка облегчит получение гражданства украинцам, в том числе, проживающим в Крыму. На сегодня эту норму закона  ждут сотни тысяч людей, чьи права нарушены игнорированием украинскими властями их заявлений о выходе из гражданства Украины.

Павел Крашенинников назвал сложившуюся ситуацию тупиковой и привел такие цифры: "Кто-то говорит, что чуть больше миллиона, некоторые называют цифру больше двух миллионов".

Люди не имеют право легально работать, получить гражданство со всеми вытекающими обстоятельствами.

"Поэтому было принято решение, что человек, который желает получить вид на жительство, либо гражданство Российской Федерации, отказывается от гражданства, оформляя это нотариально", – сообщил глава комитета.

Помимо этого, поправками устанавливается, что ограничения на занятие определенных должностей в органах власти России для иностранцев не будут распространяться на тех, кто письменно отказался от своего гражданства и сдал прежний паспорт в МВД России, но по независящим от него причинам его не перестали считать гражданином другой страны. Эта норма напрямую касается крымчан.

Все поправки к закону "О гражданстве" в случае окончательного принятия и утверждения их президентом, вступят в силу с 1 сентября 2017 года.

Автор: Александр Комаров12 июля 2017, 15:40

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