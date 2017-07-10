Украинцам в России разрешат публично отрекаться от гражданства

В Государственной думе разрабатывают порядок публичного отказа от гражданства Украины. Перед вступлением в гражданство России придется принимать и подписывать присягу.

Глава думского комитета по законодательству единоросс Павел Крашенинников уверен, что российский паспорт следует выдавать только после или во время принесения присяги, чтобы не было никакого временного зазора. Предложение связано в том числе и с невозможностью отказаться от гражданства на Украине и получить в компетентных органах соседнего государства соответствующую бумагу.

"Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать",– говорит Павел Крашенинников. По его словам, для таких граждан законопроект установит процедуру "публичного отречения от гражданства Украины", пишет "КоммерсантЪ".



Однако идея публичного отказа от гражданства другой страны ради получения российского паспорта не всем кажется удачной и этичной. Так, президент фонда "Миграция XXI век", бывший заместитель главы федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин утверждает, что "ситуация не очень правовая".

"Что значит публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое", – негодует Поставнин.

"Мы предлагаем чтобы это все было торжественно, на фоне герба, на фоне флага (мы отказались от Гимна). Человек должен сам, в пристутствии представителей власти это сделать. Он зачитывает эту присягу, подписывает – и, соответственно, становится гражданином России", – позже дополнил свой комментарий по поводу инициативы законодателей Павел Крашенинников.