Депутаты доработают закон об отзыве гражданства

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству продлил сбор поправок в закон об отзыве гражданства за терроризм и экстремизм. Как сообщил глава комитета Павел Крашенинников, трех дней, которые были изначально предусмотрены на корректировку документа, было недостаточно.

Принято решение продлить сбор поправок до 10 июня, рассказал после заседания Совета Думы Крашенинников. Накануне, 22 мая закон был принят в первом чтении.

Дискуссия должна принять правовую форму, считает единоросс. А за три дня комитет даже не может провести социологический опрос по выявлению мнения граждан по поводу этого законопроекта.

22 мая кабинет министров на правительственной комиссии по законопроектной деятельности поддержал два депутатских законопроекта об отзыве гражданства за терроризм. Если закон примут, он позволит отменять решения о предоставлении гражданства преступникам, осужденным за террористическую деятельность или экстремизм и получивших паспорт не по рождению.





Напомним, что поправки были инициированы после теракта 3 апреля 2017 года в петербургском метро – человек, который его совершил, был, по данным следствия, иностранцем, получившим российское гражданство. Законопроект направлен на снижение угрозы терроризма, но оставить без гражданства россиянина, который получил этот статус по своему рождению, но связал свою жизнь с терроризмом, будет по-прежнему нельзя. Это запрещено главным законом страны - Конституцией.