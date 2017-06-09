Кинотавр-2017 Трагическая гибель внучки Хрущева Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

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Недвижимость

Поклонская раскрыла тайну квартиры в Донецке

Наталья Поклонская. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала происхождение квартиры в Донецке, владение которой ей приписала Transparency International. Выяснилось, что настоящая хозяйка жилплощади имеет другую фамилию и на шесть лет старше Поклонской.
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"Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа "борцы с коррупцией" в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные "документы", в которых "нарисован" идентификационный код и некоторые другие данные (не могут быть опубликованы, так как являются персональными данными)", – написала депутат на своей странице "ВКонтакте", приложив к публикации ксерокопии документов на жилье.

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 Наталья Владимировна Поклонская

Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

По словам Поклонской, квартира принадлежит 43-летней женщине. "К сожалению, хозяйка квартиры площадью 29,9 квадратных метров на Римского Корсакова в Донецке не очень рада такому повороту. Дубровская Наталья Владимировна 1974 года рождения отказалась передать ключи новым "владельцам", однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность", – рассказала 37-летняя депутат.

Между тем Наталья Поклонская нашла и положительный момент в скандале с квартирой, передает "Газета.ru". "Теперь я тоже знаю, что отвечать журналистам, которые просят прокомментировать "расследования" таких вот организаций. Тьфу на них! (с)", – пошутила она.

Как писали Dni.Ru, активисты из Transparency International обвинили Наталью Поклонскую в сокрытии информации о квартире в Донецке площадью в 29,9 квадратных метра. По данным организации, недвижимость оформлена на некую Наталью Владимировну Дубровскую. Общественники подчеркнули, что эти имя и отчество совпадают с данными экс-прокурора Крыма, так как, по их информации, в девичестве Поклонская якобы носила фамилию Дубровская.

Автор: Алёна Нестерова9 июня 2017, 16:27

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