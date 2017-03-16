Поклонская предупредила крымчан об "опасной" Украине

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что украинские политики могут приехать в Крым с ознакомительным визитом. При этом бывший прокурор подчеркнула, что жителям полуострова не стоит ездить в соседнее "беспредельное" государство.

"Украинские политики, законопослушные, доброжелательные, которые уважают мнение и выбор крымчан, конечно, могут приехать с ознакомительной поездкой. Посмотреть, пообщаться с местными властями, наладить дипломатические отношения", – цитирует Поклонскую РИА Новости.

Однако депутат предупредила, что на полуостров не стоит ездить преступникам, которые только прикрываются "корочкой политика". Таких граждан на полуострове ждет лишь камера следственного изолятора. При этом, по мнению Поклонской, жителям Крыма пока не стоит посещать Украину. Она подчеркнула, что сейчас там небезопасно из-за "полнейшего хаоса, беззакония и беспредела".

Напомним, 16 марта в Крыму отмечают третью годовщину референдума, после которого полуостров вошел в состав России. После обработки 50% бюллетеней было объявлено, что 95,5% жителей полуострова и 93% жителей Севастополя выступили за то, чтобы выйти из состава Украины.

В честь праздника в Симферополе было организовано торжественное шествие. Колонну возглавили глава республики Сергей Аксенов и председатель парламента Владимир Константинов. В шествии "Крым выбрал будущее" также приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.