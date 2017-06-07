Поклонской "подбросили" квартиру в Донецке

Замглавы Комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская опровергла информацию о наличии у нее в собственности якобы незадекларированной квартире в Донецке. Она заявила, что квартиру ей "подбросили".

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что она попросит у Генпрокуратуры проверить статью Transparency International на факты нарушения законодательства. Она хочет инициировать разбирательство по признакам таких статей Уголовного кодекса, как "Клевета", "Злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях", "Распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребенка" и "Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом".

При этом она отметила, что все необходимые для проверки документы она отправит в прокуратуру 8 июня 2017 года. "Потому все, что я пока могу прокомментировать сейчас, – это инициирование проверок. И тогда Transparency International будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова", – цитирует Наталью Поклонскую РБК.

Между тем она пояснила, что квартиру в Донецке ей "подбросили" примерно так же, как некоторые "сотрудники правоохранительных органов превышают служебные полномочия и подбрасывают потерпевшим наркотики, или патроны, или деньги". При этом она в шутку отметила "скупость" решивших оболгать ее злоумышленников. "Интересно, а виллу и яхту они тоже также "обнаруживают"?" – добавила экс-прокурор Крыма.

Позднее Наталья Поклонская опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" сообщение, в котором написала, что обвинения активистов из Transparency International – "наглая ложь". Депутат отметила, что она раскрыла перед журналистами все свое имущество, в то время как "общественники" игнорируют подобные призывы. "Интересно, а как они отреагируют на мою просьбу предоставить мне оригиналы "документов"?" – заключила она.

При этом политик добавила, что она не могла в 2010 году зарегистрировать квартиру на фамилию Дубровская, так как Поклонской она стала еще в 2004 году. По ее словам, установлением настоящего владельца недвижимости в Донбассе займется прокуратура.

Поклонская пообещала отправить «Трансперенси Интернешнл» пилить дрова.

Найдите Поконской мужика! pic.twitter.com/otv3OkH0os — Голый Патриот (@GolyDovolen) 7 июня 2017 г.

Ранее активисты из Transparency International обвинили Наталью Поклонскую в сокрытии информации о нахождении у нее в собственности квартиры в Донецке площадью в 29,9 квадратных метра. По данным организации, недвижимость оформлена на некую Наталью Владимировну Дубровскую. Общественники подчеркнули, что эти имя и отчество совпадают с данными экс-прокурора Крыма, а в девичестве Поклонская якобы носила фамилию Дубровская.