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Гороскоп

Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз

Наталья Поклонская. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
Мудрецы прошлого утверждали, что в середине железного века, так называемой Кали Юги (идет сейчас), на короткое время наступит золотой век и землей будут править женщины. Женщины не станут воевать между собой и тратить гигантские ресурсы на оружие. Самое большее, что они могут сделать – не будут разговаривать друг с другом в случае конфликтов.
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Наталья Поклонская – самый молодой "генерал в юбке". У нее безупречная репутация и сейчас она, к тому же, депутат Государственной думы РФ. Какая карьера в политике ждет экс-прокурора Крыма, Dni.Ru рассказал гипнолог Геннадий Гончаров.

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Наталья Поклонская родилась 18 марта 1980 года. Стала прокурором не за красивые глаза, а благодаря железной воле, и неудивительно, ведь она принадлежит к знаку Белой Металлической Обезьяны. Этот год наступает каждые 60 лет. Очень часто металл ассоциируют с чем-то холодным и темным, но многое зависит от носителя знака – он может стать и карающим мечом возмездия.

"Железная" воля, независимость, решительность, целеустремленность и прямота – вот основные качества, которыми Металл наделил свою подопечную. Это самый сильный знак среди других Обезьян. Белая Металлическая Обезьяна – это воин, который сражается до победы.

Для нее намного проще построить собственный бизнес, чем работать на кого-то. А если она и работает "на дядю", то всегда ищет подработки на стороне. Для нее финансовая независимость очень много значит. Предпочитает работать в одиночку, самостоятельно достигая поставленных целей. Она решительна, умна и самоуверенна.

Обезьяны требуют оригинальности во всем, и очень часто это грозит тем, что они могут провести жизнь в одиночестве. Но стоит человеку, рожденному в 1980 году влюбиться, как у него открываются такие качества, как великодушие и доброта. В отношениях они проявляют все свои лучшие стороны, здесь будет присутствовать и страсть, и веселье, и неординарность, и верность.

Рожденные в 1980 году наделены сильной харизмой, они любят командовать и все контролировать и при всем этом могут быть очень опасными соперниками, так как им неизвестно слово "гибкость". Обезьяны фанатичны, для них главное взять от жизни все. И ради этого Обезьяна сделает все что угодно, причем ее методы не совсем понятны окружающим. И именно в этом кроется ее сила и слабость.

Люди 1980 года всегда смело принимают решения, им претит монотонная и однообразна работа. Они хорошо осведомлены в правилах этики и очень изобретательны. Однако непомерно строги к себе и окружающим, из-за чего время от времени страдают и те, и другие. Они никогда не оправдывают и не объясняют свои поступки, поэтому выглядят загадочно в глазах окружающих. Это прекрасные судьи и адвокаты.

О личной жизни и муже Натальи Поклонской сегодня неизвестно вообще ничего. Будучи фигурой достаточно медийной, Наталья, в первую очередь, остается серьезным должностным лицом. Находясь в таком положении, вполне естественно – не афишировать свою жизнь. Известно, что Поклонская воспитывает дочь Анастасию.

Сегодня можно с уверенностью сказать одно – у такой принципиальной и, в то же время, очаровательной и влиятельной девушки, как Наталья, должен быть весьма неординарный супруг. Наталья замужем второй раз. С нынешним супругом ее связывают теплые отношения, он скорее всего ее Путеводная Звезда. "Любви в этом союзе я не вижу, но вижу дружеские и теплые отношения. Не смотря на порядочность и открытость, которая связывает пару, Наталья позже встретит мужчину, с которым возможен союз именно по любви, я бы даже сказал, всепоглощающей. А в нынешнем браке преобладают деловые качества обоих партнеров и несут характер делового союза. Оба партнера женаты на работе", – отметил Гончаров.

Наталья играет на фортепиано, любит рисовать. Также занимается физкультурой, любит смотреть фигурное катание. По ее мнению, "прокурор должен быть подтянутым, красивым, в хорошей физической форме – это же офицер". В частности, в начале ноября 2014 года на спартакиаде прокурорских работников в Сочи, она выполнила норму ГТО, сделав упражнения на пресс. А в целом, команда прокуроров Крымского федерального округа вернулась со спартакиады с двумя медалями (золотой и серебряной). В ближайшее время Наталья пойдет вверх по карьерной лестнице.

13 мая 2017, 18:13
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