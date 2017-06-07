Дома в реновацию включат с учетом износа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять поправку, в соответствии с которой включение дома в реновацию увязывается с уровнем его технического состояния и износа. Принятие этой нормы, уверен он, поможет снять ряд вопросов, которые озвучивались в ходе широких парламентских слушаний, прошедших накануне.

Председатель нижней палаты парламента предложил существенную поправку ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда в Москве. По мнению Вячеслава Володина, дома с большей степенью износа должны иметь приоритет и стоять выше остальных домов в графике на расселение.



"Есть предложение принять поправку, которую, надеюсь, вы обсудите за сегодняшний – завтрашний день до рассмотрения законопроекта во втором чтении, которая бы увязывала техническое состояние дома и участие в программе реновации, чтобы мы могли те дома, которые находятся в тяжелом состоянии с высоким техническим износом в программу ставить раньше, а те дома, которые имеют небольшой технический износ, можно будет ставить позже", – сказал он, обращаясь к коллегам-депутатам.

Володин считает, что такой порядок составления порядка участия домов в реновации будет справедливым. "График сформируют на системной основе, – сказа спикер Госдумы. – Будет понятно, почему один дом разбирают уже в этом году и людей переселяют, а другой будут разбирать через 10-12-15 лет".





Также Володин сообщил, что ко второму чтению после парламентских слушаний поступила поправка, защищающая права предпринимателей, владеющих нежилыми помещениями в планируемых к сносу хрущевках. "У нас также появилась поправка, защищающая права владельцев небольших парикмахерских, кафе – то, что уже в собственности предпринимателей малого и среднего бизнеса, – сказал он. – Эта поправка тоже подготовлена к принятию, и она четко регламентирует процесс выкупа этих помещений. Права предпринимателей защищены".

Председатель нижней палаты уверен, что принятие предложенных поправок снимет оставшиеся вопросы по реновации жилого фонда Москвы, ряд из которых был озвучен накануне в ходе широких парламентских слушаний в Госдуме. Участие в них приняли в том числе председатели профильных думских комитетов, представители правительства, мэр Москвы Сергей Собянин. Для обсуждения наиболее волнующих тем в Госдуму были приглашены около 300 москвичей, которые смогли лично задать свои вопросы ответственным за реновацию чиновникам.







Напомним, в начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. К середине лета 2017 года должен быть определен список домов, подпадающих под снос.

По предварительным подсчетам, объем реновации должен составить около 25 миллионов квадратных метров жилья. В списке сносимых домов попали около 4,5 тысячи строений. В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации в столице. 20 апреля он был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.