Почему Александр Гордон перевозит семью из Москвы

Известный телеведущий, режиссер и актер Александр Гордон окончательно перевозит свою семью из Москвы в собственный загородный дом. Сейчас глава семейства вплотную занялся благоустройством участка возле особняка в Подмосковье.

Под будущий собственный дом, о котором 53-летний Гордон мечтал много лет, телеведущий купил участок на берегу Пестовского водохранилища в 30 километрах от Москвы. Формально новоселье Александр со своей молодой женой Нозой Абдулвасиевой, внучкой известного режиссера, заслуженного деятеля искусств Таджикистана Валерия Ахадова, отметил перед Новым годом.

Однако из-за рождения второго общего ребенка Федора в январе этого года семья на некоторое время задержалась в столице. Сейчас же, в преддверии летнего сезона, Александр Гордон вплотную занялся благоустройством придомового участка, чтобы его супруга с детьми проводила время на свежем воздухе, передает "Экспресс газета".

Телеведущий рассказал, почему именно он выбрал жилье в Подмосковье, вдали от столичной суеты. "Я посчитал, что за свою сознательную жизнь поменял сто одну съемную квартиру. Своего жилья у меня не было. А потом задумался: мне уже "полтинник" – надо куда-то приклонить голову. Решил, что квартира мне не нужна – ее я и так всегда могу снять, пока работаю. А уж когда не смогу, то хочу жить не в Москве, а за городом, в своем доме. Это стало моей мечтой", – говорил Гордон.

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В выборе места для семейного гнездышка большую роль сыграли и детские воспоминания Александра. Поскольку он рос "на воде" – и на Селигере, и на Волге – то искал похожее место в Подмосковье.

"Мне кажется, одним из достоинств дома является его уместность в ландшафте. Он не должен бросаться в глаза", – поделился телеведущий. "Не люблю вычурность. Мне удалось этого добиться, моего дома почти не видно", – заключил он.

Александр признался, что долго думал, каким именно должен быть его дом. В конце концов остановился на особняке из двойного объемного каркаса, чтобы пустить все коммуникации внутри стен. По мнению Гордона, такой вид сооружений прочнее кирпичных и деревянных домов, поскольку ему не грозит деформация.

Любимые �� #Бартоша Публикация от Noza Abdulvasieva (@nozaah) Июл 18 2016 в 2:36 PDT

В загородном "имении" Гордона есть две спальни, просторная гостиная, две детские комнаты, супружеская спальня, рабочий кабинет, солярий на крыше, баня и гараж. Теперь счастливая семья ждет теплых дней, чтобы с удовольствием провести их на природе в собственном доме.