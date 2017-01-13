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Дочь Валерии похвасталась новой квартирой

Анна Шульгина. Фото: GLOBAL LOOK press
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина переехала в собственную квартиру. Девушка оформила новое жилище в стиле хай-тек.
прочитано 990 раз

Шульгина уже два года живет отдельно от мамы – певицы Валерии – и Иосифа Пригожина. Прежде чем приобрести двухкомнатную квартиру на западе столицы, девушка снимала жилье с подругой.

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Направление дочь Валерии выбрала не случайно. "Тут все рядом – Кутузовский проспект, Третье транспортное кольцо, МКАД… Можно быстро доехать до центра – если нет пробок, дорога до Кремля занимает не больше 20 минут", – цитирует Шульгину Starhit.ru.

Кроме того, новое жилище девушке находится недалеко от квартиры родителей, которые частенько навещают ее. Более того, в соседнем подъезде с Анной живет ее бабушка Галя. Внучка проведывает ее и помогает.

Квартира Шульгиной площадью в 60 квадратных метров находится на пятом этаже 30-этажного дома. Девушка мечтала, чтобы в ее жилище все было так, как она хочет. Поэтому для новой просторной квартиры Шульгина самостоятельно разрабатывала дизайн. Жилище она предпочла оформить в стиле хайтек, интерьер выдержан в черно-белых тонах.

Девушка призналась, что всегда хотела, чтобы ее квартира напоминала убежище холостяка. Анна сказала, что одно из ее любимых мест в доме – кухня. Здесь она любит радовать близких блюдами собственного приготовления.

Дочь Валерии рассказала, что не любит пускать в квартиру посторонних. "Это мое место силы, тут я подпитываюсь энергией, поэтому стараюсь, чтобы чужие люди сюда не попадали". – поделилась девушка.

Автор: Людмила Фоканова13 января 2017, 17:49

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