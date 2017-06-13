Программу реновации поддерживают 80% жителей пятиэтажек

Большая часть москвичей, дома которых могут попасть в программу реновации, поддерживают масштабный проект столичных властей. Опрос ВЦИОМ на эту тему показал высокий уровень доверия к программе среди жителей пятиэтажек.

Данные социологического опроса свидетельствуют о том, что среди москвичей, слышавших о масштабной программе по сносу ветхого жилья, 67% поддерживают планы столичных властей. Жители зон реновации высказываются еще более единодушно: более трех четвертей (80%) поддерживают программу реновации жилья, 71% ожидают улучшения условий жизни в результате участия в ней.

Кроме того, отмечается высокий уровень информированности жителей города о программе. О ней не знают только 2% населения. При этом 54% москвичей интересуются этой "горячей" темой и подробно осведомлены о запланированном сносе домов.

Также хорошо проинформированы жители районов, в которых может быть реализован проект. В частности, москвичи знают о таких гарантиях, как переселение участников программы в пределах района и предоставление участникам программы равнозначных квартир в новостройках.

Кроме того, жителям столицы широко известно о возможности проголосовать за включение дома в программу на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах. Об этом слышали около 80% жителей, дома которых могут войти в проект по реновации.

Широко известно и о возможности проголосовать за включение дома в программу на портале "Активный гражданин" – об этом слышали 83% жителей пятиэтажек, вошедших в программу реновации и в многофункциональных центрах "Мои документы" (80%).





Напомним, что через два дня, 15 июня в Москве завершится голосование жителей пятиэтажных домов о включении в проект программы реновации жилфонда, которое стартовало в середине мая. Принять в нем участие могут собственники и наниматели квартир по договорам социального найма в домах, попавших в предварительные списки домов под снос. Родители иди другие законные представители несовершеннолетних детей могут голосовать от их имени.

Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы" независимо от места жительства. При желании собственники помещений в пятиэтажке могут провести общее собрание для принятия решения об участии либо неучастии своего дома в программе реновации. Выбор формы голосования остается за жителями.

В начале 2017 года президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным порекомендовал снести все хрущевки в столице и возвести на их месте новое жилье. Госдума уже приняла в двух чтениях законопроект о реновации жилья в Москве, третье чтение пройдет 14 июня. Депутаты доработали документ с учетом поправок, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин 18 мая подписал закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве".