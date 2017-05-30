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Недвижимость

Жителям хрущевок покажут модели новых квартир

Фото: mos.ru
Жители московских пятиэтажек, чьи дома попали в программу реновации, смогут заранее наглядно посмотреть модели квартир, в которые они переедут. О новых планах в программе реновации рассказал глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
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Власти столицы в рамках программы реновации подготовят демонстрационные точки, которые наглядно покажут москвичам готовые варианты их будущих квартир. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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"Ряд объектов мы подготовим для людей, которые будут участвовать в голосовании. Во всех районах города создадим во время строительства, так называемые, шоу-румы, где люди могут в любое время прийти и посмотреть, что для них строится, в какое примерно жилье они будут переезжать", – пояснил он.

Кроме того, Бочкарев отметил, что квартиры для переселения будут до 30% больше площадью по сравнению с теми, из которых переедут участники реновации. Руководитель департамента также выразил надежду, что новые квартиры будут оснащены электрическими плитами взамен газовых.

Андрей Бочкарев. Фото: кадр youtube.com

Также известно, что жители пятиэтажек вскоре получат информационные буклеты по новым квартирам. Они будут содержать актуальную информацию о том, в каком виде жителям будет предоставляться новое жилье.

А 6 июня жителей хрущевок пригласили в Госдуму, где пройдут расширенные парламентские слушания в преддверии второго чтения закона о реновации, намеченного на 9 июня. На обсуждение масштабной программы реновации также придет столичное руководство, эксперты в градостроительной сфере, представители общественных организаций и журналисты. Депутаты хотят предельно открыто обсудить положения закона и развеять все сомнения, которые возникли у небольшой части жителей ветхих домов.

Фото: stroi.mos.ru

В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. В 2017 году столичные власти дополнительно выделят на реновацию 96,5 миллиарда рублей.



Автор: Александр Комаров30 мая 2017, 19:55

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