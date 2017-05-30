Жителям хрущевок покажут модели новых квартир

Жители московских пятиэтажек, чьи дома попали в программу реновации, смогут заранее наглядно посмотреть модели квартир, в которые они переедут. О новых планах в программе реновации рассказал глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Власти столицы в рамках программы реновации подготовят демонстрационные точки, которые наглядно покажут москвичам готовые варианты их будущих квартир. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Ряд объектов мы подготовим для людей, которые будут участвовать в голосовании. Во всех районах города создадим во время строительства, так называемые, шоу-румы, где люди могут в любое время прийти и посмотреть, что для них строится, в какое примерно жилье они будут переезжать", – пояснил он.

Кроме того, Бочкарев отметил, что квартиры для переселения будут до 30% больше площадью по сравнению с теми, из которых переедут участники реновации. Руководитель департамента также выразил надежду, что новые квартиры будут оснащены электрическими плитами взамен газовых.





Также известно, что жители пятиэтажек вскоре получат информационные буклеты по новым квартирам. Они будут содержать актуальную информацию о том, в каком виде жителям будет предоставляться новое жилье.

А 6 июня жителей хрущевок пригласили в Госдуму, где пройдут расширенные парламентские слушания в преддверии второго чтения закона о реновации, намеченного на 9 июня. На обсуждение масштабной программы реновации также придет столичное руководство, эксперты в градостроительной сфере, представители общественных организаций и журналисты. Депутаты хотят предельно открыто обсудить положения закона и развеять все сомнения, которые возникли у небольшой части жителей ветхих домов.





В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. В 2017 году столичные власти дополнительно выделят на реновацию 96,5 миллиарда рублей.





