Девятиэтажки снесут по просьбам москвичей

В Москве под снос пойдут не только пятиэтажки, но и девятиэтажные дома, находящиеся в ветхом состоянии. Этого не исключил мэр столицы Сергей Собянин, сделав при этом несколько уточнений.

По первой программе реновации, которая завершится в следующем году, уже снесено почти две тысячи хрущевок, напомнил градоначальник. Расселение планировалось начать еще в 1988 году, но в итоге растянулось на 30 лет. На снос всех домов, попавших под действие нынешней реновации жилищного фонда, по словам мэра, уйдет минимум 10-15 лет.

Сергей Собянин также не исключил, что наряду с пятиэтажками в масштабную программу будут включены и ветхие дома большей этажности.

"Девятиэтажки мы не собираемся сносить, но, если они попадают в поквартальную застройку и находятся в ветхом, тяжелом состоянии и жители будут требовать от нас, мы можем рассмотреть это, но в порядке большого исключения", – сказал Собянин, выступая в прямом эфире на сайте "Комсомольской правды".

Реновация не ударит ни по каким социальным проектам, заверил мэр. Городской бюджет он считает надежным и даже видит возможность пустить часть денег на раскрутку программы обновления жилищного фонда. В первые три года на нее будет потрачено 300 миллиардов рублей. Инвесторов город пока подключать не планирует. "Практика показывает, что для них это достаточно сложная и проблемная задача," – сказал Собянин.



Напомним, что 2 мая московские власти опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.

После обнародования мэрией списка домов, которые будут снесены по программе реновации, оказалось, что под снос пойдут не только хрущевки, но и здания начала ХХ века. Строения, представляющие историческую ценность, нужно реконструировать, сказал мэр и добавил: "Но люди не должны оставаться заложниками таких домов, нужно с экспертами смотреть, каково техническое состояние каждого дома, и принимать решение".

Жители столицы, чьи дома пойдут под снос, получат квартиры с чистовой отделкой такой же или большей площади в районе своего постоянного проживания. Перед стартом программы москвичей, живущих в домах, которые планируется снести, спросят об их желаниях и предпочтениях.

Голосование на сайте "Активный гражданин" в районных МФЦ пройдет с 15 мая по 15 июня 2017 года. К пожилым людям и инвалидам соцработники придут на дом для заполнения опросных листов. Сергей Собянин пообещал, что если 50% жителей сносимого квартала или микрорайона выскажутся за переселение, другая половина – против, то однозначно эти дома трогать не будут.

В феврале 2017-го президент Владимир Путин поручил московскому градоначальнику Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. В ближайшие годы в Москве демонтируют около 4,5 тысячи ветхих и морально устаревших домов. Под программу переселения попадут более полутора миллионов москвичей.



