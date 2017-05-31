Что получат москвичи от реновации

Столичные власти предоставят участвующим в программе реновации москвичам выигрышные условия. О них рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В новых домах будут соблюдены все правила пожарной безопасности, в них установят датчики учета воды и электроэнергии. Также будут созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, а отделка квартир будет соответствовать самым взыскательным запросам, порадовал жителей хрущевок Сергей Левкин.

Он отметил, что стартовые площадки для нового строительства уже подобраны вблизи домов, включенных в программу реновации жилищного фонда. "Для каждой группы домов, которая расположена компактно в районах Москвы, есть земельный участок, на котором в будущем возможно размещение стартового дома", – пояснил руководитель Департамента градостроительной политики.

В законопроекте о реновации, который уже принят Госдумой в первом чтении, прописаны основные гарантии жителям сносимых домов. Они получат в обмен на свое ветхое жилье новую равнозначную квартиру с количеством комнат не менее, чем в старой и такой же или большей жилой площадью. Общая площадь в новой квартире будет больше, чем в старой за счет более просторных помещений общего пользования – кухни, прихожей, коридора и санузла.





Новая квартира будет передаваться в собственность бесплатно. Владельцы же неприватизированных квартир смогут сохранить статус социального найма или также бесплатно оформить жилье в частную собственность. Переселение будет проходить только в своем районе, исключение составят Зеленоград и ТиНАО, где квартира в новом доме может быть выделена в пределах административного округа.

Напомним, что законопроект о реновации будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 9 июня, а за три дня до голосования (6 июня) в Думе пройдут парламентские слушания, на которые приглашены представители столичных властей, эксперты в градостроительной сфере, представители общественных организаций и журналисты. Депутаты хотят предельно открыто обсудить положения закона и развеять все сомнения, которые возникли у небольшой части жителей ветхих домов.





Тем временем уже более 90% москвичей, принявших участие в голосовании по программе реновации, поддержали снос своих пятиэтажек. Высказать мнение можно по-прежнему в центрах госуслуг "Мои документы" и на портале "Активный гражданин", голосование продлится до 15 июня.

В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. В 2017 году столичные власти дополнительно выделят на реновацию 96,5 миллиарда рублей.