Снос хрущевок поддержали более 90% проголосовавших москвичей

Более 90% москвичей, принявших участие в голосовании по программе реновации, поддержали снос своих пятиэтажек. Высказать мнение можно по-прежнему в центрах госуслуг "Мои документы" и на портале "Активный гражданин", голосование продлится до 15 июня.

По состоянию на 22 мая по вопросу сноса хрущевок проголосовали более 20% граждан, живущих в пятиэтажках, которые попали в предварительный список программы реновации жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы видим, что уже более 20% жителей пятиэтажек проголосовали либо в МФЦ, либо в "Активном гражданине", часть приходит на собрания и готовит протоколы. Предварительно, более 90% людей поддерживают программу", – сообщил чиновник.

Глава стройкомплекса напомнил, что голосование продлится до 15 июня. Власти Москвы дали возможность людям высказаться, хотят они или не хотят чтобы их дома сносили, а их самих переселяли в новое жилье. Хуснуллин напомнил, что если две трети принимают решение, то дом включается в программу, но если большинство будет против – то расселять пятиэтажку не будут.

Хуснуллин напомнил, что около 20% квартир, попавших в список реновации, принадлежат городу. "Но и здесь мы пошли навстречу – город делегирует жителям, которые там являются нанимателями, а не собственниками, право принять решение", – заявил заммэра.





Известно, что в предварительный список на снос по программе реновации попали около четырех с половиной тысяч домов. Проголосовать можно не только на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг, но и на общем собрании жильцов многоквартирного дома. Участвовать в опросе могут владельцы жилплощади и арендаторы по договору социального найма.

В течение месяца горожане могут передумать и проголосовать несколько раз. В этом случае будет учтен последний результат. Обработка данных голосования будет вестись в июне-июле, результаты станут известны в июле-августе. Столичные власти проводят плебисцит максимально открыто – по окончании голосования его результаты будут опубликованы в Сети.





В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. В 2017 году столичные власти дополнительно выделят на реновацию 96,5 миллиарда рублей.