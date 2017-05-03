Госдума поддержала перенос обсуждения закона о реновации

Депутаты Госдумы поддержали предложение Вячеслава Володина о переносе рассмотрения законопроекта о сносе хрущёвок в Москве. Парламентарии согласны со спикером: такой документ можно принимать только после общественного обсуждения и парламентских слушаний.

Глава думского Комитета по жилищной политике Галина Хованская согласна со спикером нижней палаты: обсуждать законопроект о реновации во втором чтении можно не раньше начала июля.

"Я поддерживаю, безусловно. Потому что у нас предполагаются только во второй половине мая парламентские слушания", — сказала Хованская. Депутат подчеркнула, что парламентарии должны обсудить проблему и с общественностью. "Конечно, раньше июля приступать к рассмотрению документа во втором чтении не представляется возможным", – считает парламентарий.

Поддерживает инициативу Вячеслава Володина и вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой. Необходимо прояснить позицию жителей столицы и защитить права людей, уверен депутат. Так что следует изучить итоги голосования москвичей по программе реновации, а также провести широкие парламентские слушания прежде, чем принимать законопроект во втором чтении, приводит мнение Толстого "Парламентская газета".

"Чем тщательнее парламент эти вопросы проработает, тем точнее будет найдено законодательное решение", – заявил парламентарий, подчеркнув, что вопрос затрагивает интересы значительного числа москвичей – а учитывая значимость этого примера для страны, и жителей других городов.

"Никакие реформы нельзя проводить вопреки желанию людей, никакие изменения к лучшему, нарушая права даже нескольких человек, не случаются. Поэтому в таком чувствительном вопросе, как жильё, нужно быть очень осторожным – хотя сам по себе проект, сам по себе закон является прорывом для ситуации с жильём в стране", – сказал Толстой. Он подчеркнул, что нынешний состав Госдумы стремится к тому, чтобы важные законопроекты не принимались сразу в трех чтениях, а тщательно обсуждались.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно. Спикер нижней палаты отметил, что правительство Москвы уже определило предварительный перечень из четырех с лишним тысяч зданий – однако окончательное решение в этом вопросе остается за жителями этих домов.

Предложение Володина разумно, уверен председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По словам депутата, проработка законопроекта – с учетом мнения граждан и консультаций с экспертами, это работа не на один месяц. Тем более, что при подготовке документа следует учитывать интересы всех москвичей.