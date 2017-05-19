Московская реновация станет примером для регионов

Московская программа реновации может стать примером для реализации соответствующих законодательных норм в других российских регионах. Об этом сообщил на большой пресс-конференции в Госдуме, посвященной обсуждению закона о реновации, председатель профильного комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутаты решили собрать журналистов, чтобы с их помощью донести до москвичей важные моменты масштабной программы переселения. Ее очередной этап будет разительно отличаться от предыдущего: жителям пятиэтажек предоставят больше гарантий. Достаточно сказать, что перед тем, как начинать снос хрущевок, власти решили провести масштабный опрос об отношении к программе реновации сразу на двух площадках – на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мой документы".

Госдума уже приняла в первом чтении закон о реновации, которой станет юридической базой для воплощения в жизнь программы. Кстати, вслед за Москвой она может распространиться и на другие российские регионы. Ко второму чтению законопроекта, которое намечено на 5 июля, необходимо прописать, что договорные отношения должны регулироваться исключительно на федеральном уровне, отметил на пресс-конференции Павел Крашенинников.

Депутат также проинформировал о том, что согласно поправкам к закону, срок на переезд из ветхого жилья в новые квартиры будет увеличен с 60 до 90 дней. Крашенинников также разъяснил один из спорных моментов, на который обратили внимание критики программы реновации.





"Что касается равнозначности и равноценности – это не игра слов, за каждой категорией есть правовые отношения, есть большая правовая нагрузка, в том числе, с точки зрения исполнения судебных решений", – отметил депутат и напомнил – в законе предлагается недвусмысленно утвердить, что собственникам жилья, подпавшего под программу реновации, должно быть предоставлено равноценное помещение.

Законопроект ко второму чтению с учетом поправок вполне может быть примером, чтобы и в других регионах он заработал.

Очевидно, что не все москвичи выберут новую квартиру, предлагаемую городом, как единственный вариант для переезда из разваливающихся хрущевок. Для таких граждан власти предусмотрели денежную достойную компенсацию. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Парламентарий добавила, что если у государства существуют старые обязательства по реализации капитального ремонта в переселяемом доме, то собственникам должна быть предоставлена компенсация за непроизведенный ремонт.





Кроме того, по словам Хованской, она собирается внести дополнительное предложение о том, что если проводится собрание и большинство собственников хочет переехать в другой дом, то с собственниками должен заключаться предварительный договор.

Для того, чтобы понять, чего в конечном итоге ждут москвичи от программы реновации, в Госдуме решено организовать расширенные парламентские слушания. Глава комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев сообщил, что его комитет будет предлагать провести их 6 июня, то есть за месяц до второго чтения документа. На слушания будут приглашены депутаты Госдумы и Мосгордумы, эксперты, представители московских властей и общественных организаций. Каждый голос будет услышан, а пожелания обязательно учтут при внесении поправок в закон о реновации.

Москвичев отметил, что поправки ко второму чтению законопроекта, поступившие в Госдуму по итогам их обсуждения депутатами всех фракций, не являются окончательными, рабочая группа нижней палаты продолжит функционировать, встречи с жителями столицы будут проходить и дальше. По словам депутата, от москвичей в Госдуму поступило более тысячи обращений по этому вопросу.

Мы дальше будем продолжать работать, встречаться с жителями Москвы, с тем чтобы все законные интересы жителей были защищены.

Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой подтвердил, что при переселении интересы москвичей ущемлены не будут: "Защищая права своих избирателей, мы согласовали ряд поправок, которые касаются учета мнения граждан, возмещения гражданам, которые попадут в программу реновации, определяют порядок входа в программу и выхода из нее".





О необходимости завершения стартовавшей в Москве 20 лет назад программы переселения из хрущевок заявил в интервью Dni.Ru эксперт в области градостроительства Илья Заливухин. При этом он особо отметил, что при реализации программы необходимо учитывать мнение москвичей. "Собственники квартир должны сами решать – хотят они переезжать или нет, а все принимаемые решения должны обсуждаться с жителями", – сказал Заливухин. Эксперт также напомнил, что аналогичные программы реновации существуют во всем мире и реализуются они при содействии государства.

Председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков положительно оценил программу реновации и выразил уверенность, что Сергею Собянину удастся без проблем ее реализовать. "Человек должен жить в достойном жилье. Все пятиэтажки я расцениваю как бараки, поэтому их необходимо сносить", – сказал Шумаков в интервью Dni.Ru.

В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. Пока в списке для голосования жителей, которое началось 15 мая и продлится до 15 июня, четыре с половиной тысячи домов. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.