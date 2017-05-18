Минюст назвал причины для изъятия единственного жилья

Замдиректора департамента экономического законодательства Минюста России Денис Новак рассказал о доработанном законопроекте о лишении единственного жилья. Он уточнил, что согласно документу, нельзя будет остаться на улице из-за просроченных кредитов или неуплату ЖКХ.

Доработанный законопроект о лишении единственного жилья предполагает, что забрать его приставы смогут только по социально значимым исполнительным производствам, например, у неплательщиков алиментов, передает РИА Новости."Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинению вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением", – уточнил Новак.

В отношении же кредитных должников или тех, кто уклоняется от оплаты коммуналки, эту меру можно применить только в том случае, если неплательшик живет в роскошной квартире существенно превышающей его потребности. Остальные же граждане не останутся на улице из-за просрочек по кредитам или оплате ЖКХ.

По словам Новака, приставы учли замечания по соотношению долга и стоимости жилья, при котором можно начинать процедуру изъятия. "Была выработана более дифференцированная шкала, так чтобы за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять квартиру", – уточнил он.

Кроме того, новый вариант законопроекта предполагает четкие критерии того, какое жилье относится к категории роскошных, а какое – нет. Доработанный документ будет опубликован в ближайшие дни.

Напомним, в январе текущего года в Минюсте разработали законопроект, согласно которому у должников будут отбирать единственное жилье. Первоначально было известно, что под действие документа попадают лишь те неплательщики, квартиры которых "явно превышают" потребность в крыше над головой.