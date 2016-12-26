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Как защитить себя от выплаты долгов супруга

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf
Елена Бойцова

Елена Бойцова блогер

 Председатель Коллегии адвокатов города Москвы «Центр правовых экспертиз»
Семейные отношения – это не только права, но и обязательства, иногда – неприятные. Особенно когда приходится сталкиваться с необходимостью выплаты долгов или кредитов супруга. Как же избежать этого и защитить свое имущество?
прочитано 1928 раз

Долговые обязательства супругов

Пункты, касающиеся ответственности супругов по долговым обязательствам, определяются в Семейном кодексе. Когда муж и жена приходят к решению взять кредит или заем совместно, то и взыскание долга за счет их общего имущества воспринимается не так болезненно. Другое дело, когда идея принадлежала лишь одному из супругов.

Статья 45 гласит, что кредиторы могут требовать погашения долга только из имущества супруга-должника. Но если его недостаточно, взыскание может обращаться и на долю должника в общем семейном имуществе. Это, конечно же, имеет негативные последствия: кому захочется расставаться, например, с родным загородным домом?

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Но если кредитор через суд добился взыскания долга и выделения доли супруга-должника из нажитой в браке собственности, то судебные приставы получают право продать ее с торгов и погасить долг из обращенной в деньги части имущества.

Кроме того, если суд установил, что заемные деньги были потрачены на нужды семьи, то муж и жена отвечают по обязательствам семейным имуществом – даже в том случае, если один из них не знал о наличии долгов.

Раздел кредитов в случае расторжения брака

Семейный Кодекс гласит, что в случае развода супруги разделят не только совместно нажитое имущество, но и общие долги – пропорционально присужденным долям в имуществе. Причем общими долги считаются только в двух случаях: если кредит был получен обоими супругами, либо когда обязательство было оформлено на одного из супругов, но использовалось на нужды семьи.

Важно, что именно супруг-должник должен доказать то, что полученные средства были потрачены на семейные нужды. В ином случае, второй супруг не обязан выплачивать долги недобросовестного партнера.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Еще один нюанс касается случая раздела кредита, который в период брака был оформлен на одного из супругов, но в процессе судебного разбирательства признан общим долгом мужа и жены. Суд может компенсировать супругу-заемщику будущие выплаты по кредиту за счет передачи ему большей доли имущества, чем ему изначально причитается. Если партнер не располагает таким имуществом, то супруг-заемщик получает право взыскать с него только фактически произведенные выплаты по кредитному договору.

Защититься поможет брачный договор

В нашей стране мало кто прибегает к составлению договора перед заключением брака. И совершенно напрасно! Это эффективное средство защиты от ответственности по долгам супруга.

Все, что нужно – это включить в раздел "Ответственность супругов по обязательствам" ряд важных моментов:

  • Муж и жена отвечают по обязательствам исключительно в рамках принадлежащего им имущества. Если его недостаточно для погашения долга, кредиторы не имеют права обращать взыскание на собственность второго супруга.
  • Поскольку с взысканием могут обратиться как физические, так и юридические лица, необходимо отметить, что супруги не несут ответственности по финансовым обязательствам партнера ни перед первыми, ни перед вторыми.
  • По кредитным и другим обязательствам, принятым в период брака, отвечает тот, на чье имя они оформлены.

Указанные формулировки позволят защитить себя от обязанности расплачиваться по кредитам (займам), которые взял супруг, а также исключат возможность обращения взыскания на ваше имущество, если вы не принимали на себя долговых обязательств. 

26 декабря 2016, 11:08

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