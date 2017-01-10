Как у должников будут отбирать единственное жилье

В Минюсте России пояснили новый законопроект, согласно которому неплательщиков будут лишать единственного жилья в счет погашения кредита. В ведомстве подчеркнули, что эта мера затронет лишь недвижимость, "явно превышающую" разумные потребности в жилище.

В ведомстве пояснили, что документ был разработан после требования Конституционного суда законодательно определить размеры жилья, которое можно взыскать в счет погашения долга. Вместе с тем законопроект предполагает сохранение неплательщику жилищных условий, необходимых для его нормального существования, пишет РИА Новости.

В Минюсте уточнили, что взыскать с должника можно только жилье, размер и стоимость которого явно превышают уровень, соответствующий разумной потребности гражданина и его семьи в жилище. "При этом учитывается как площадь жилого помещения, так и его рыночная стоимость", – пояснили в ведомстве.

Взыскание недвижимости будет осуществляться только в судебном порядке и только в том случае, если у неплательщика нет другого имущества, а размер его доходов явно не соответствует размеру долга. Также в ведомстве подчеркнули, что не планируют создавать коммунальные квартиры для лишенных жилья должников или отчуждать их долю недвижимости с целью подселения других лиц.

Неплательщику будет перечислена сумма, достаточная для приобретения жилья. При этом гражданин сам будет решать, какую недвижимость приобрести за эти деньги.

Тем временем, по данным опроса, проведенного "Рамблер/новости",почти половина россиян имеют денежные долги. Большинство должников признались, что имеют кредит. Так, по данным опроса, 51% россиян долгов не имеют. Однако, 32% опрошенных имеют в распоряжении банковский кредит, еще 11% вынуждены обслуживать ипотеку. Вариант "Должен денег знакомым" выбрали 6% респондентов. В опросе приняли участие более тысячи человек.

Напомним, ранее стало известно о новом законопроекте, подготовленном Министерством юстиции. Документ предполагает возможность изъятия единственного жилья у должников в счет погашения кредита. При этом нововведение не будет распространяться на ипотечные квартиры и дома.