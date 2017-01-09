У должников будут отбирать единственное жилье

Министерство юстиции подготовило законопроект об изъятии единственного жилья у должников. Новый законопроект также не распространяется на ипотечные квартиры и дома.

Минюст предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс России. Помимо ипотечного жилья, запрет на изъятие коснется недвижимости, не превышающей двукратный размер законодательных норм по метражу на человека.

Кроме того, проект закона подразумевает, что после продажи недвижимости должнику будут возвращаться средства за вычетом суммы задолженности. Возвращенных денег должно хватить для покупки нового жилья, соответствующего нормативам, сообщает regulation.gov.ru.

Отметим, по действующим на сегодняшний день в России правилам взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на единственное жилье должника и его семьи. Исключение составляет недвижимость, которая является объектом ипотеки.

Как писали Dni.ru, ранее бойцам Национальной гвардии России предполагалось разрешить помогать судебным приставам принудительно выселять должников из квартир и вселять на их место других людей. Совершать процедуру выселения Нацгвардия сможет, согласно поправкам к закону "Об исполнительном производстве" Жилищного кодекса России, лишь в том случае, если неплательщик откажется съезжать в установленные судебными приставами сроки.