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Недвижимость

Реновация не затронет Хамовники и Арбат

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov
Программа реновации жилищного фонда обойдет стороной 40 районов старой Москвы. В принятом 2 мая постановлении московского правительства также указано, что в предварительный список не попали пятиэтажки в 15 поселениях на присоединенных территориях.
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Не попали в перечень хрущевок, по которому пройдет голосование жителей, дома в четырех десятках районов внутри МКАД. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) также есть поселения, которые не включены в программу реновации жилфонда, уточнил на заседании президиума столичного правительства мэр Москвы Сергей Собянин.

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Собянин: В список для голосования по программе реновации вошли около 4,5 тысячи домов

На смену ветхим пятиэтажкам придут дома нового поколения

"Спорные дома мы оставили в стороне, но тем не менее жители могут на общем собрании подать заявку на то, чтобы их дом включили в программу", – заявил столичный градоначальник. По словам Собянина, перечень может быть пересмотрен, если жители домов выскажутся "за" или "против" участия в проекте.

Что же касается домов, которые вошли в предварительный список, то их число сократилось после того, как было учтено мнение жильцов. Это около 4,5 тысяч зданий в 85 районах старой Москвы и в шести поселениях на новых территориях. Список домов, потенциально подпадающих под программу реновации, опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Наибольшее число пятиэтажек, попавших в проект программы реновации, расположено в Восточном административном округе (ВАО) – 1064 дома. Наименьшее число домов, предлагаемых к сносу, находится в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) – 34 дома, в ТиНАО – 50 домов.

Отсутствуют в перечне домов под снос следующие районы. В ЦАО это Хамовники, Якиманка, Арбат, Замоскворечье, Мещанский, Тверской. В ЮЗАО - Гагаринский и Теплый стан. ВАО – Вешняки, Восточный, Новокосино, Преображенское.

Нет в списке также Дорогомилова, Крылатского, Тропарево-Никулина – районов ЗАО. В САО реновация не коснется районов Аэропорт, Беговой, Восточное Дегунино, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Ховрино, Хорошевский. В СВАО – Бибирево, Лианозово, Северное Медведково.

Не будут сносить пятиэтажки в Куркино и Строгино в СЗАО. В ЮАО программа обойдет стороной такие районы, как Зябликово, Чертаново Центральное, Чертаново Северное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Братеево. В ЮВАО – Капотня, Марьино, Некрасовка, Печатники. В ЗелАО – Матушкино и Савелки.

На территории новой Москвы (ТиНАО) не тронут хрущевки в пятнадцати поселениях.  Это Роговское, Киевский, Новофедоровское, Вороновское, Краснопахорское, Внуковское, Кленовское, Филимонковское, Щаповское, Десеновское, Марушкинское, Воскресенское, Троицк, Московский и Сосенское.

Автор: Федор Лопырев3 мая 2017, 12:45

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