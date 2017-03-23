Сколько стоит самая дешевая "однушка" в центре Москвы
Самую доступную квартиру в центре Москвы оценили в 4,9 миллиона рублей. Она находится в кирпичной пятиэтажке рядом с Курским вокзалом. Это студия площадью 20,2 квадратных метра, передает "РБК-Недвижимость" со ссылкой на онлайн-сервис объявлений ЦИАН.
Раньше эта "однушка" была частью четырехкомнатной квартиры, в которой сделали перепланировку, разделив на четыре отдельных студии со своими санузлами и кухонными зонами.
На втором месте оказалась 24-метровая квартира в кирпичном пятиэтажном доме недалеко от станции метро "Сухаревская". Она стоит 7,2 миллиона рублей.
Закрывает тройку самых дешевых "однушек" в центре столицы 35-метровая квартира стоимостью 8,3 миллиона рублей. Она расположена в блочном 12-этажном доме в Замоскворечье.
Самой дорогой однокомнатной квартирой внутри Садового кольца стала квартира стоимостью 71,3 миллиона рублей. Ее площадь равна почти 102 квадратных метра. Объект находится в клубном доме в Печатниковом переулке.
Как писали Dni.ru, из десяти районов "старой" Москвы, где средняя цена нового жилья минимальна, шесть находятся за пределами Московской кольцевой автодороги. При этом только в трех районах столицы один квадратный метр жилья стоит менее 100 тысяч рублей.
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