Рейтинг самых доступных городов по стоимости жилья

В Сети появился рейтинг 100 крупнейших городов России с самым доступным жильем. По средней стоимости квадратного метра на последнем месте – город Орск (25,8 тысячи рублей).

"Ценник" на самое дешевое жилье в России варьируется от 25,8 до 31,7 тысячи рублей за квадратный метр, сообщает Lenta.ru. Помимо Орска, в пятерку лидеров по доступности вошли такие города, как Прокопьевск, Братск, Магнитогорск и Балаково.

Вслед за ними по тому же показателю идут Нижнекамск (33,5 тысячи рублей), Новокузнецк (33,9 тысячи рублей), Бийск (34,6 тысячи рублей) и Череповец (36,5 тысячи рублей). Десятку лидеров замыкает Таганрог, где средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 36,8 тысячи рублей.

Антилидерами рейтинга ожидаемо стали обе столицы и Московская область. Разброс цен между ними оказался довольно серьезным. В Москве стоимость квадратного метра в среднем составляет 202,3 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге – 106,3 тысячи рублей. По данным аналитиков, покупая жилье в Химках, стоит рассчитывать на 112,3 тысячи рублей за "квадрат", в Мытищах – на 110,1 тысячи рублей.

Также в рейтинг попали и города российского юга и Дальнего Востока. Среди них – Южно-Сахалинск (104,3 тысячи рублей за квадратный метр), Владивосток (97,6 тысячи рублей), Севастополь (95,2 тысячи рублей) и Сочи (82,1 тысячи рублей). Также в десятке – еще два подмосковных города – Королев (95,5 тысячи рублей) и Балашиха (89,5 тысячи рублей).

На островах карибских, говорят, дешевое жильё.

Свалю туда, английский знаю, какие проблемы. — Купожа (@Cupoja) 6 февраля 2017 г.

Напомним, ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовило приказ о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра в регионах России на первый квартал 2017 года. Ведомство оценило "квадрат" столичного жилья в 90 400 рублей. Самой дешевой чиновники признали недвижимость в Калмыкии, где за квадратный метр придется выложить всего 25 200 рублей.