Актер Баталов приобрел поместье

В день своего 60-летия, 19 апреля, Сергей Баталов отправился вместе с женой и дочерью на недавно купленную дачу в подмосковной деревне Никулино. До этого у артиста никогда не было загородного дома.

Дом и земельный участок площадью 15 соток Сергей Баталов купил в качестве подарка на юбилей. Актер признался, что осуществил давнюю мечту.

"Всю свою жизнь я прожил в городе, у нас даже дачи никогда не было. И вот на 60-летие решил сделать себе такой подарок, – цитирует его журнал "7Дней". – Приехали сегодня с родными посмотреть на свое поместье. Заодно пожарим на природе шашлыки, отметим день рождения, подышим свежим воздухом".

Участок артиста находится недалеко от Новоиерусалимского монастыря – панорама открывается роскошная. Приятным бонусом стал и заложенный предыдущими хозяевами сад.

А вот над самой дачей придется поработать, так как глава семьи купил новострой. Баталов мечтает о том, чтобы одна из телепрограмм, в которых занимаются ремонтом загородной недвижимости, взялась за его поместье.

Актер готов предоставить дом для экспериментов дизайнеров. Однако прежде придется познакомиться и подружиться с редакторами телепередач, пошутил Баталов.