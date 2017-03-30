Джоли покупает особняк за $25 миллионов

Анджелина Джоли решила слиться с историей. Актриса присмотрела себе особняк, принадлежавший оскароносному американскому режиссеру Сесилу Блаунту Демиллю. Стоит уютный домик около 25 миллионов долларов.

Пережившая скандальный и болезненный развод 41-летняя Джоли остановила свой выбор на уединенном поместье в Калифорнии, в элитном огороженном районе Лос-Анджелеса Лос Фелис. Особняк с историей: он принадлежал известному американскому режиссеру Сесилу Демиллю. Лауреат "Оскара" с гордостью носил звание "отца американского кинематографа" – до самой своей смерти в 1959 году.

Как сообщили журналистам близкие к персоне источники, получившая известность благодаря роли Лары Крофт актриса намерена именно здесь свить свое новое гнездышко. Если мать шестерых детей окончательно решит обосноваться в особняке Beaux Arts, построенном в 1913 году, у большого беспокойного семейства будет достаточно места для игр и других увлекательных занятий. Дом, в котором шесть спален и десять ванных комнат, расположен в изолированной общине Laughlin Park.

Джоли стала подыскивать новое жилье после того, как они с бывшим супругом Бредом Питом согласились расстаться со своим поместьем и виноградниками на юге Франции. Оно в течение нескольких лет служило им и их детям прибежищем от вездесущих папарацци. Однако с октября 2016-го, по данным US Weekly, поместье Chateau Miraval оценено и выставлено на продажу.

Поместье площадью около 500 гектаров пара арендовала с 2008 года, а приобрела в собственность в 2012-м, за 60 миллионов долларов. Шато на берегу озера в окрестностях прованской деревни Корренс окружено лесами и оливковыми рощами. Плоды виноградника дают хозяевам розовое вино, которое высоко ценится. На бутылках Château Miraval до сих пор пишут "Джоли-Питт". Однако вино урожая следующего года уже будет с новыми этикетками, без имен хозяев виноградника.

По последним данным, пятидесятитрехлетний Бред сейчас улетел в Камбоджу – на премьеру нового фильма Анджелины. Он называется "Сначала они убили моего отца". Но главная цель Питта, конечно – увидеться с детьми, пишет The Daily Mail.