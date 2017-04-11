У полковника Захарченко нашли новые богатства

Скандальное дело бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко продолжает преподносить сюрпризы. На этот раз следователи обнаружили у его семьи жилую недвижимость в Москве и Ростове-на-Дону, общая стоимость которой оценивается в сотни миллионов рублей.

Полковник Захарченко оказался владельцем квартиры площадью 100 квадратных метров в элитном жилом комплексе "Шуваловский" на Мичуринском проспекте в столице. Там же были куплены два машиноместа. Общая стоимость этой недвижимости – около 55 миллионов рублей, отмечает Life.ru.

Неподалеку от Захарченко приобрела квартиру его сестра Ирина Разгонова – ее площадь составляет 130 квадратных метров. Недвижимость находится в элитном ЖК "Фортепиано" на Ленинском проспекте. По некоторым сведениям, стоимость квартиры составляет 70 миллионов рублей. Кроме того, Разгонова приобрела жилплощадь в 77 "квадратов" за 30 миллионов рублей в ЖК "Крутицкая набережная" в Таганском районе в центре столицы.

В Ростовской же области сотрудники Следственного комитета России смогли найти элитные квартиры и прочую недвижимость на сумму более 65 миллионов рублей. Как оказалось, сестра "миллиардера" владеет автостоянкой площадью более 1500 метров на проспекте Чехова. Стоимость объекта – 25 миллионов рублей. Была приобретена Разгоновой и коммерческая недвижимость: она выкупила целый этаж в офисном здании. Кроме того, в Ростове-на-Дону у семьи Захарченко есть квартира, которая оценивается в восемь миллионов рублей.

Общая стоимость найденной у экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД недвижимости в Москве и Ростове-на-Дону составила 210 миллионов рублей.





Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября текущего года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей.

На следующий день в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере от неустановленного лица. Позже управление, в котором работал подозреваемый, было ликвидировано.

Сам же подследственный продолжает отрицать свою вину. Так, Захарченко заявил, что единственная взятка, которая была ему передана, – это бутылка алкогольного напитка. По его словам, он не имеет никакого отношения к обнаруженным ранее в квартире его сестры деньгам. "Меня не брали на деньгах, долго вели, но единственное, что мне передали, – это бутылка алкоголя", – заявил экс-полковник на одном из судебных заседаний.

